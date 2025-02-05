«Буде кілька жорстких пакетів». Зеленський анонсував посилення санкцій після засідання РНБО

Рада національної безпеки і оборони під головуванням президента Володимира Зеленського розглянула низку економічних питань і посилення санкцій, повідомляє Офіс президента 5 лютого. Також обговорили підтримку громадян та українського бізнесу.

Ключові факти

За словами президента, РНБО ухвалила рішення щодо санкцій. «Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів», – анонсував Зеленський, не повідомивши подробиць.

На засіданні була доповідь прем’єр-міністр Дениса Шмигаля і першої віцепрем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко щодо реалізації держпрограм з підтримки населення та представників бізнесу: «єПідтримка», «єОселя», «Зроблено в Україні», «Національний кешбек», програми підтримки вчителів та безкоштовного харчування для українських дітей у школах.

«Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду. Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня», – сказав президент.

Зеленський під час засідання доручив урегулювати дисбаланс імпорту та експорту. За його словами, слід створювати значно більше можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в країні. «Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати й щодо інших галузей», – наголосив глава держави.

Йшлося і про залучення партнерів, зокрема з Європи, для створення безпечних умов економічної діяльності – гуманітарного розмінування, розмінування аграрних земель, протиповітряного захисту українських міст.

Керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко та голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін доповіли про зупинення тіньових фінансових схем, які використовували олігархи, посадовці та депутати для приховування коштів. «Відповідні матеріали – у правоохоронних органів. Уже. Розслідування мають бути об’єктивними, незважаючи на те, хто порушує закон», – підсумував президент.

Контекст

13 січня Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 140 субʼєктів фінансового сектора РФ. Також він ініціював законопроєкт про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції.

19 січня президент підписав указ, яким вводить у дію рішення РНБО про санкції проти 18 осіб, пов’язаних із Росією. Санкції стосуються пропагандистів, колаборантів і тих, хто сприяє продовженню війни. Серед них – народні депутати Юрій Бойко та Нестор Шуфрич, бізнесмен Костянтин Григоришин, екснардеп Євгеній Мураєв, актриса Ружена Рубльова та інші.