Ключові факти

Кравченко із квітня 2023 року займав посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

У 2021 році він очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

З 2020 рік по 2021 рік Кравченко працював на посаді начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

З 2020 рік по 2021 рік Кравченко працював на посаді начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора. З 2019 року по 2020 рік він був заступником військового прокурора Центрального регіону.

Кравченко з 2015 року по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури. Був прокурором у справі, де експрезидента Віктора Януковича визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

Контекст

Останні три роки податкову в статусі в.о. голови очолювала Тетяна Кірієнко, яка до цього обіймала посаду заступника керівника цього органу. Кравченко – перший постійний керівник Державної податкової служби з травня 2021 року – після того, як Олексія Любченка призначили першим віцепремʼєр-міністром – міністром економіки.