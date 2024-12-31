Кабінет Міністрів призначив Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 31 грудня.
Ключові факти
- Кравченко із квітня 2023 року займав посаду голови Київської обласної державної адміністрації.
- У 2021 році він очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області.
- З 2020 рік по 2021 рік Кравченко працював на посаді начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.
- З 2019 року по 2020 рік він був заступником військового прокурора Центрального регіону.
- Кравченко з 2015 року по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури. Був прокурором у справі, де експрезидента Віктора Януковича визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.
Контекст
Останні три роки податкову в статусі в.о. голови очолювала Тетяна Кірієнко, яка до цього обіймала посаду заступника керівника цього органу. Кравченко – перший постійний керівник Державної податкової служби з травня 2021 року – після того, як Олексія Любченка призначили першим віцепремʼєр-міністром – міністром економіки.
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