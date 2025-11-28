Внедрение искусственного интеллекта приведет к существенным изменениям на рынке труда в течение следующего десятилетия. Об этом руководитель Microsoft в Украине и странах Балтии Леонид Полупан рассказал во время Forbes AI Summit 27 ноября.
- «Полную отдачу от искусственного интеллекта нам следует ожидать через десяток лет. Все к этому идет», – говорит Полупан, ссылаясь на данные отчета Work Trend Index Annual Report 2025, опубликованного Microsoft в апреле 2025-го.
- Согласно отчету, появление ИИ-агентов привело к возникновению новой формы организации рабочих процессов, сочетающей машинный интеллект с суждениями людей. Она будет набирать популярность в последующие годы, говорится в документе.
- «Как и промышленная революция и эпоха интернета, эта трансформация займет десятилетие», – говорится в исследовании. За это время технология раскроет свой полный потенциал и принесет широкие технологические, социальные и экономические изменения, согласно отчету.
- «Отнимет ли ИИ работу? Да, но не у всех», – говорит Полупан. По его словам, больше всего изменений ИИ приносит в простейшие работы и отрасли, работающие с информацией.
«Сферы, которые сейчас подвергаются полному пересмотру с помощью ИИ, это обслуживание клиентов и маркетинг», – говорит Полупан. По его словам, наиболее медленно ИИ внедряется в производство. «Там использование требует большого количества данных и правильного структурирования», – добавляет Полупан.
Руководитель Microsoft в Украине и странах Балтии также отмечает, что в последующие годы возможно появление AGI. Еще полтора года назад все говорили о том, что AGI возможен. Теперь все дискутируют, когда он появится: через пять или десять лет», – говорит он.
