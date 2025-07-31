Сверхинтеллект способен изменить экономику и само представление о прогрессе. Вместе с этим приходят и тревоги – от исчезновения рабочих мест до инфляционных шоков и кризиса демократии. Чем станет ИИ – катастрофой или новым экономическим чудом? Главное из материала The Economist .

Возможности ИИ опередили прогнозы. В 2025 году большие языковые модели от OpenAI и Google DeepMind завоевали «золото» на Международной математической олимпиаде – на 18 лет раньше, чем эксперты предполагали в 2021-м, пишет The Economist.

К 2027 году, вероятно, станет возможным тренировать модель с использованием в 1000 раз больших вычислительных ресурсов, чем те, на которых построили GPT-4.

Но один из страхов человечества – ИИ могут использовать и для катастроф. Террористы создадут с его помощью биологическое оружие или же сам ИИ выйдет из-под контроля и превзойдет человека.

Чего больше – преимуществ или рисков?

Сверхинтеллект без вмешательств человека

До 1700 года мировая экономика росла в среднем на 8% за столетие. В течение последующих 300 лет, когда разворачивалась индустриальная революция, экономический рост в среднем составлял уже 350% за столетие. Это привело к снижению смертности и повышению рождаемости. Большее количество людей продуцировало больше идей, что способствовало скорейшему развитию.

Но из-за необходимости постоянно привлекать человеческий разум этот цикл был медленным. Большие богатства побуждали людей иметь меньше детей, и это повысило уровень жизни, который начал стабильно расти примерно на 2% в год. ИИ не сталкивается с демографическими ограничениями, поэтому темпы открытий ускорятся. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман ожидает, что уже в 2026 году ИИ сможет генерировать новые идеи.

К 2026 году ИИ уже сможет генерировать совершенно новые идеи, говорит гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Фото Getty Images

Если ИИ-модели смогут совершенствовать себя без человеческого вмешательства, это откроет возможность второго взрыва экономического роста, а богатство сможет накапливаться большими темпами. Экономисты давно осознают математическую логику автоматизации открытия идей. Как только ИИ сможет выполнять 30% задач, годовой рост мирового ВВП превысит 20%, свидетельствует последний прогноз аналитического центра Epoch AI, известного своим оптимизмом.

Сторонники этой идеи, среди которых руководитель Tesla Илон Маск, делают вывод, что самосовершенствующийся ИИ создаст сверхинтеллект. Человечество получит доступ к созданию лучших роботов, ракет и реакторов, а ограничение доступа к энергии и продолжительности человеческой жизни больше не будет.

Автоматизация на рынке труда

Согласно гипотетическому сценарию, на рынке труда зарплата будет зависеть от того, сколько стоит использовать вычислительную мощность ИИ для выполнения задачи. Наибольшие доходы достанутся владельцам ИИ-систем, поскольку именно они будут забирать большую долю экономики. Остальным придется адаптироваться к пробелам в возможностях ИИ и к расходам новых богачей.

Новые паттерны достатка и дефицита будут отражаться на ценах. Все, что ИИ сможет производить – от товаров полностью автоматизированных фабрик до цифровых развлечений, – может стремительно потерять свою стоимость на рынке труда.

Тем, кто бросит интеллектуальную работу и перейдет на физическую, будет труднее оплачивать детские сады или обеды в ресторанах. Со временем люди даже могут начать соревноваться с ИИ за ресурсы – землю и энергию. Все это будет неизбежно влиять и на финансовые рынки.

Инфляция, долги и демократия в эпоху ИИ

Чтобы люди были готовы инвестировать деньги в экономику в ИИ-мире, придется повышать процентные ставки гораздо выше обычного уровня. Они могут стать настолько высокими, что даже при быстром росте экономики цены на долгосрочные активы будут падать. При взрыве роста это означало бы, что долги придется перекредитовать уже под 20–30%.

Даже те, кто будет быстро богатеть, могут оказаться под ударом, если темпы роста их доходов не будут успевать за экономикой. Страны, которые не смогут или не захотят войти в ИИ-бум, рискуют лишиться капитала.

Мировая экономика тоже может стать нестабильной: инфляция вырастет, если люди начнут тратить деньги, рассчитывая на будущее состояние, а центральные банки не повысят ставки вовремя. Подобные скачки роста уже случались в истории, но тогда еще не было массовой демократии.

Луддиты, которые в XIX веке протестовали против машин, не имели права голоса. Теперь же, даже если средняя зарплата вырастет, неравенство может усилиться и общество потребует перераспределения богатства. Государство при этом получит новые инструменты контроля и слежения за людьми. Правительствам придется по-новому выстраивать налоги, образование и защиту прав. Но в появлении сверхинтеллекта могут быть и масштабные положительные изменения.

Руководитель компании Anthropic Дарио Амадей верит, что ИИ поможет лечить неизлечимые болезни. Сила, предоставляемая ИИ, будет безопаснее в руках демократии вроде американской, чем автократии вроде китайской, заключает он в интервью The Economist.