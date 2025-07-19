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«Не хайп, а начало новой парадигмы». Вайбкодинг, когда код полностью пишет ИИ, становится все более популярным. Нужно ли это вашему бизнесу

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

4 хв читання

vibe coding став трендом у галузі IT /Getty Images

Исследователь искусственного интеллекта Андрей Карпаты ввел термин «вайбкодинг» на обозначение процесса написания кода с помощью искусственного интеллекта Фото Getty Images

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Канадский исследователь искусственного интеллекта Андрей Карпаты ввел термин «вайбкодинг» на обозначение процесса написания кода с помощью искусственного интеллекта. Навык вайбкодинга уже начал появляться как требование в вакансиях международных компаний, в частности Reddit. Forbes Ukraine опросил представителей IT-рынка о том, насколько это эффективно, для чего подходит и как трансформирует рынок труда в ближайшем будущем

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В начале июля сервис для написания кода с помощью ИИ Cursor оказался на пике популярных запросов в украинском сегменте Google, свидетельствуют данные Google Trends. Причина – тренд на так называемый вайбкодинг, программирование с помощью ИИ. Термин ввел исследователь искусственного интеллекта Андрей Карпаты, работавший в Tesla и OpenAI.

«Есть новый вид кодирования, который я называю «вайбкодинг», где вы полностью поддаетесь вайбам и забываете, что код вообще существует», – писал Карпаты в X еще в феврале. С развитием LLM ручное кодирование, по его мнению, становится устаревшим.

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