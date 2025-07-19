Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:38 хвилин
Канадский исследователь искусственного интеллекта Андрей Карпаты ввел термин «вайбкодинг» на обозначение процесса написания кода с помощью искусственного интеллекта. Навык вайбкодинга уже начал появляться как требование в вакансиях международных компаний, в частности Reddit. Forbes Ukraine опросил представителей IT-рынка о том, насколько это эффективно, для чего подходит и как трансформирует рынок труда в ближайшем будущем
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
В начале июля сервис для написания кода с помощью ИИ Cursor оказался на пике популярных запросов в украинском сегменте Google, свидетельствуют данные Google Trends. Причина – тренд на так называемый вайбкодинг, программирование с помощью ИИ. Термин ввел исследователь искусственного интеллекта Андрей Карпаты, работавший в Tesla и OpenAI.
«Есть новый вид кодирования, который я называю «вайбкодинг», где вы полностью поддаетесь вайбам и забываете, что код вообще существует», – писал Карпаты в X еще в феврале. С развитием LLM ручное кодирование, по его мнению, становится устаревшим.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.