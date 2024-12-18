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Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого – УП

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Іван Рудий /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Іван Рудий Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого, його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. Про це пише УП з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

Деталі

  • Під час обшуку в посадовця нібито знайшли речовини, схожі на наркотичні.
Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого – УП /Фото 1

Контекст

5 грудня ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам і топменеджерам онлайн-казино. Їм інкримінують відмивання російських грошей і пособництво державі-агресору. Голова АРМА Олена Дума повідомила, що йдеться про онлайн-казино Pin-Up. Раніше у межах цієї справи у розпорядження АРМА передали 2,6 млрд грн.

ДБР заявило, що отримало факти пособництва представників онлайн-казино державі-агресору. Зокрема, документально підтвердилися зв’язки компанії із представниками РФ, російським капіталом і підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних бюро суб’єктів, зазначило слідство.

На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідована до 1 квітня 2025 року.

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