Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого – УП

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого, його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. Про це пише УП з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

Деталі

Під час обшуку в посадовця нібито знайшли речовини, схожі на наркотичні.

Контекст

5 грудня ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам і топменеджерам онлайн-казино. Їм інкримінують відмивання російських грошей і пособництво державі-агресору. Голова АРМА Олена Дума повідомила, що йдеться про онлайн-казино Pin-Up. Раніше у межах цієї справи у розпорядження АРМА передали 2,6 млрд грн.

ДБР заявило, що отримало факти пособництва представників онлайн-казино державі-агресору. Зокрема, документально підтвердилися зв’язки компанії із представниками РФ, російським капіталом і підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних бюро суб’єктів, зазначило слідство.

На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідована до 1 квітня 2025 року.