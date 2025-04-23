Прибыль Tesla обвалилась на 71% из-за слабых продаж и скандалов вокруг Маска

Чистая прибыль Tesla в первом квартале 2025 года уменьшилась на 71% из-за падения продаж, говорится в финотчетности компании. Среди причин – усиление конкуренции на внешних рынках и репутационные потери, вызванные участием Илона Маска в администрации Дональда Трампа.
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- Компания получила чистую прибыль в $409 млн при доходах $19,3 млрд после доставки 337 000 электромобилей в первом квартале. Это на 71% меньше, чем в этом же квартале прошлого года.
- Это был самый плохой квартал для доставок Tesla через два года после первого в истории снижения продаж, пишет TechCrunch. Прибыль компании была поддержана продажей налоговых кредитов на $595 млн, без которых были бы зафиксированы убытки.
- Несмотря на это, акции Tesla выросли после того, как инвесторы сосредоточились на планах компании начать производство доступного электромобиля в июне и на заявлениях Илона Маска о сокращении его роли в департаменте правительственной эффективности.
- Tesla также предупредила о влиянии торговой войны на бизнес, заявив, что пошлины Трампа и изменение политических настроений могут повлиять на спрос. Компания отметила, что пошлины, преимущественно на Китай, оказывают большее влияние на ее энергетический бизнес.
- Tesla продолжает работать над производством доступных моделей, которое стартует в первой половине 2025 года, и отметила, что эти автомобили будут производить на тех же производственных линиях, что и Model Y и Model 3.
- Однако продажи Tesla сталкиваются с трудностями: линейка электромобилей устаревает, а Cybertruck еще не стал большим хитом. Политические взгляды Маска также вызвали отрицательную реакцию.
- Маск ориентирует компанию на проекты роботакси, хотя сейчас Tesla не доказала, что ее автомобили могут ездить без человеческого вмешательства. Несмотря на это, Tesla планирует запустить сервис роботакси в Остине в июне.
Контекст
После вступления Дональда Трампа в должность в январе США ввели 20% пошлины на китайские товары, а уже 2 апреля объявили о глобальных взаимных пошлинах. К 10 апреля американские пошлины на импорт из Китая составили 145%, на что Китай ответил 11 апреля повышением собственных пошлин до 125%.
По оценкам ВТО, такая эскалация может сократить товарооборот между США и Китаем на 80%, а разделение мировой экономики на два блока грозит долгосрочными потерями глобального ВВП на уровне 7%.
11 апреля Tesla прекратила прием заказов на Model S и Model X в Китае – эти модели, импортируемые из США, исчезли с сайта компании и ее приложения WeChat.
Продажи Tesla в Китае падают на фоне усиливающейся конкуренции со стороны местных брендов, в частности BYD. В первом квартале глобальные поставки премиальных моделей, включая Cybertruck, снизились на 25% из-за устаревшего модельного ряда и политических скандалов вокруг Илона Маска.
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