Прибыль Tesla обвалилась на 71% из-за слабых продаж и скандалов вокруг Маска

Чистая прибыль Tesla в первом квартале 2025 года уменьшилась на 71% из-за падения продаж, говорится в финотчетности компании. Среди причин – усиление конкуренции на внешних рынках и репутационные потери, вызванные участием Илона Маска в администрации Дональда Трампа.

Подробности

Компания получила чистую прибыль в $409 млн при доходах $19,3 млрд после доставки 337 000 электромобилей в первом квартале. Это на 71% меньше, чем в этом же квартале прошлого года.

Это был самый плохой квартал для доставок Tesla через два года после первого в истории снижения продаж, пишет TechCrunch. Прибыль компании была поддержана продажей налоговых кредитов на $595 млн, без которых были бы зафиксированы убытки.

Несмотря на это, акции Tesla выросли после того, как инвесторы сосредоточились на планах компании начать производство доступного электромобиля в июне и на заявлениях Илона Маска о сокращении его роли в департаменте правительственной эффективности.

Tesla также предупредила о влиянии торговой войны на бизнес, заявив, что пошлины Трампа и изменение политических настроений могут повлиять на спрос. Компания отметила, что пошлины, преимущественно на Китай, оказывают большее влияние на ее энергетический бизнес.

Tesla продолжает работать над производством доступных моделей, которое стартует в первой половине 2025 года, и отметила, что эти автомобили будут производить на тех же производственных линиях, что и Model Y и Model 3.

Однако продажи Tesla сталкиваются с трудностями: линейка электромобилей устаревает, а Cybertruck еще не стал большим хитом. Политические взгляды Маска также вызвали отрицательную реакцию.

Маск ориентирует компанию на проекты роботакси, хотя сейчас Tesla не доказала, что ее автомобили могут ездить без человеческого вмешательства. Несмотря на это, Tesla планирует запустить сервис роботакси в Остине в июне.

Контекст

После вступления Дональда Трампа в должность в январе США ввели 20% пошлины на китайские товары, а уже 2 апреля объявили о глобальных взаимных пошлинах. К 10 апреля американские пошлины на импорт из Китая составили 145%, на что Китай ответил 11 апреля повышением собственных пошлин до 125%.

По оценкам ВТО, такая эскалация может сократить товарооборот между США и Китаем на 80%, а разделение мировой экономики на два блока грозит долгосрочными потерями глобального ВВП на уровне 7%.

11 апреля Tesla прекратила прием заказов на Model S и Model X в Китае – эти модели, импортируемые из США, исчезли с сайта компании и ее приложения WeChat.

Продажи Tesla в Китае падают на фоне усиливающейся конкуренции со стороны местных брендов, в частности BYD. В первом квартале глобальные поставки премиальных моделей, включая Cybertruck, снизились на 25% из-за устаревшего модельного ряда и политических скандалов вокруг Илона Маска.