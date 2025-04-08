Маск лично просил Трампа отменить новые масштабные пошлины – Washington Post

Миллиардер Илон Маск подверг критике советника президента США по торговой политике Питера Наварро, который сыграл ключевую роль в разработке пошлин. А в минувшие выходные Маск лично обратился к Дональду Трампу, однако пока это не принесло успеха, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Газета отмечает, что это «наиболее громкие разногласия между президентом и одним из его ключевых советников».
Акции Tesla закрылись на уровне $233,29 за акцию 7 апреля, упав более чем на 2,5%. В этом году акции потеряли более 38% от своей стоимости.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ключевые факты
- Маск взорвался потоком сообщений в социальных сетях с критикой Наварро по поводу агрессивного тарифного плана, бизнесмен переписывался с тем же чиновником и обращался к Трампу с личными призывами. В то же время попытка Маска вмешаться в вопрос пошлин, подтвержденная двумя людьми, пока не принесла успеха.
- Трамп 7 апреля пригрозил ввести новые 50-процентные пошлины на импорт из Китая в дополнение к 34-процентным налогам, которые он объявил на прошлой неделе.
- Ситуация с пошлинами для Маска с Трампом знаменует собой самое громкое расхождение во мнениях между президентом и одним из его ключевых советников, который вложил почти $290 млн в поддержку республиканцев на прошлогодних выборах и возглавлял инициативу DOGE.
- Вице-премьеру Италии Маттео Сальвини в минувшие выходные Маск заявил, что хотел бы видеть «зону свободной торговли» между Европой и США: «В конце концов, я надеюсь, все придут к согласию, что и Европа, и США в идеале, на мой взгляд, должны перейти к ситуации с нулевыми пошлинами».
- Маск также заявил, что хотел бы предоставить людям больше свободы для перемещения между странами Европы и США и работы в любой из них, «если они этого пожелают». «Это, безусловно, был мой совет президенту», – сказал он.
Контекст
Маск, являющийся генеральным директором производителя электромобилей Tesla, давно считал, что тарифы наносят ущерб деловым целям компании, считающей США и Китай ключевыми производственными и потребительскими центрами.
Маск выступал против пошлин, по крайней мере, с первого срока Трампа, когда Tesla подала иск, пытаясь отменить налог на импорт Tesla из Китая в США.
Спор между президентом и одним из его влиятельнейших советников происходит всего за несколько недель до того, как ожидается, что Маск, самый богатый человек мира, покинет свой пост в администрации. Разногласия также происходят на фоне роста давления на Tesla с целью свернуть назад признаки падения спроса, частично вызванного походом Маска в политику.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.