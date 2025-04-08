Маск лично просил Трампа отменить новые масштабные пошлины – Washington Post

Миллиардер Илон Маск подверг критике советника президента США по торговой политике Питера Наварро, который сыграл ключевую роль в разработке пошлин. А в минувшие выходные Маск лично обратился к Дональду Трампу, однако пока это не принесло успеха, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Газета отмечает, что это «наиболее громкие разногласия между президентом и одним из его ключевых советников».

Акции Tesla закрылись на уровне $233,29 за акцию 7 апреля, упав более чем на 2,5%. В этом году акции потеряли более 38% от своей стоимости.