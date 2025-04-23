Прибуток Tesla обвалився на 71% через слабкі продажі та скандали навколо Маска

Чистий прибуток Tesla в першому кварталі 2025 року зменшився на 71% через падіння продажів, йдеться у фінзвітності компанії. Серед причин – посилення конкуренції на зовнішніх ринках та репутаційні втрати, спричинені участю Ілона Маска в адміністрації Дональда Трампа.

Деталі

Компанія отримала чистий прибуток у $409 млн при доходах $19,3 млрд після доставки 337 000 електромобілів у першому кварталі. Це на 71% менше, ніж у цьому ж кварталі минулого року.

Це був найгірший квартал для доставок Tesla за понад два роки після першого в історії зниження продажів, пише TechCrunch. Прибуток компанії був підтриманий продажем податкових кредитів на $595 млн, без яких було б зафіксовано збитки.

Попри це, акції Tesla зросли після того, як інвестори зосередилися на планах компанії почати виробництво доступного електромобіля в червні і на заявах Ілона Маска про скорочення його ролі в департаменті урядової ефективності.

Tesla також попередила про вплив торгової війни на бізнес, заявивши, що мита Трампа та зміна політичних настроїв можуть вплинути на попит. Компанія зазначила, що мита, переважно на Китай, мають більший вплив на її енергетичний бізнес.

Tesla продовжує працювати над виробництвом доступних моделей, що стартує в першій половині 2025 року, і зазначила, що ці автомобілі будуть виготовлятися на тих самих виробничих лініях, що й Model Y та Model 3.

Проте продажі Tesla стикаються з труднощами: лінійка електромобілів застаріває, а Cybertruck ще не став великим хітом. Політичні погляди Маска також викликали негативну реакцію.

Маск орієнтує компанію на проєкти роботаксі, хоча на даний момент Tesla не довела, що її автомобілі можуть їздити без людського втручання. Незважаючи на це, Tesla планує запустити сервіс роботаксі в Остіні в червні.

Контекст

Після вступу Дональда Трампа на посаду у січні, США ввели 20% мита на китайські товари, а вже 2 квітня оголосили про глобальні взаємні мита. До 10 квітня американські мита на імпорт із Китаю сягнули 145%, на що Китай відповів 11 квітня підвищенням власних мит до 125%.

За оцінками СОТ, така ескалація може скоротити товарообіг між США і Китаєм на 80%, а поділ світової економіки на два блоки загрожує довгостроковим втратам глобального ВВП на рівні 7%.

11 квітня Tesla припинила приймання замовлень на Model S і Model X у Китаї – ці моделі, які імпортуються зі США, зникли з сайту компанії та її додатку WeChat.

Продажі Tesla в Китаї падають на тлі посиленої конкуренції з боку місцевих брендів, зокрема BYD. У першому кварталі глобальні поставки преміальних моделей, включно з Cybertruck, знизилися на 25% через застарілий модельний ряд і політичні скандали навколо Ілона Маска.