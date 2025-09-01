Forbes Digital підписка
ПриватБанк назначил главного по управлению рисками. Что известно о новом заместителе председателя правления

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Алексей Филиппов, ранее занимавший должность директора по управлению рисками в банке Кредит Днепр, по итогам открытого конкурса назначен наблюдательным советом ПриватБанка на должность заместителя председателя правления по вопросам управления рисками. Об этом говорится в сообщении банка от 1 сентября.

  • Кандидатуру Филиппова утвердил Национальный банк Украины.
  • «Алексей применяет стратегический, основанный на данных подход к управлению рисками, сочетая его с лидерским стилем, что способствует доверию и самостоятельности. Это отвечает ценностям и стратегическим целям ПриватБанка», – отметил председатель наблюдательного совета Нильс Мелнгайлис, комментируя результаты конкурса.

Контекст

У Филиппова более 20 лет опыта в банковской, консалтинговой и регуляторной сферах. До работы в ПриватБанке он руководил управлением рисками в банке Кредит Днепр. Ранее занимал руководящие должности в аудиторской компании KPMG, где консультировал по вопросам управления финансовыми рисками, а также в Креди Агриколь Банке, Проминвестбанке и НБУ, где участвовал в разработке ключевых нормативных актов в области управления рисками.

Как сообщалось, по итогам января–июня 2025 года ПриватБанк сохранил лидерство среди самых прибыльных банков Украины. Чистая прибыль банка за этот период выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 34,9 млрд грн, что составляет 44,7% общего финансового результата банковской системы Украины.

