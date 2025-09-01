Підписка від 49 грн
ПриватБанк призначив Олексія Філіпова заступником голови правління

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Олексій Філіпов, який раніше обіймав посаду директора з управління ризиками в банку Кредит Дніпро, за підсумками відкритого конкурсу призначений наглядовою радою ПриватБанку на посаду заступника голови правління з питань управління ризиками. Про це йдеться у повідомленні банку від 1 вересня.

  • Кандидатуру Філіпова затвердив Національний банк України.
  • «Олексій застосовує стратегічний, заснований на даних підхід до управління ризиками, поєднуючи його з лідерським стилем, що сприяє довірі та самостійності. Це відповідає цінностям і стратегічним цілям ПриватБанку», – зазначив голова наглядової ради Нільс Мелнґайліс, коментуючи результати конкурсу.

Контекст 

Філіпов має більш ніж 20 років досвіду в банківській, консалтинговій та регуляторній сферах. До роботи в ПриватБанку він керував управлінням ризиками в банку Кредит Дніпро. Раніше обіймав керівні посади в аудиторській компанії KPMG, де консультував із питань управління фінансовими ризиками, а також у Креді Агріколь Банку, Промінвестбанку та НБУ, де брав участь у розробці ключових нормативних актів у сфері управління ризиками.

Як повідомлялося, за підсумками січня-червня 2025 року ПриватБанк зберіг лідерство серед найприбутковіших банків України. Чистий прибуток банку за цей період зріс на 13,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 34,9 млрд грн, що становить 44,7% від загального фінансового результату банківської системи України.

