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Боголюбов планирует обжаловать решение лондонского суда по делу ПриватБанка

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes
Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes

1 хв читання

Бывший акционер ПриватБанка Геннадий Боголюбов планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона, который принял сторону госбанка по делу на $1,7 млрд. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена. В общении с Forbes Ukraine адвокат Боголюбова Джордж Мэйлин из юридической фирмы Enyo Law подтвердил эту информацию.

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Подробности

  • Геннадий Боголюбов категорически отрицает свою причастность к любым мошенническим схемам, которые рассматривались в суде, и настаивает на своей невиновности. Апелляция будет подана в установленные законом сроки, говорится в сообщении пресс-службы.
  • По словам Мэйлина, сторона защиты не согласна с выводами суда и считает, что во время рассмотрения дела судья допустил существенные ошибки в оценке роли Боголюбова в событиях, ставших предметом иска.
  • «Судья допустил серьезные ошибки в ключевых выводах относительно причастности господина Боголюбова к мошенничеству и якобы нанесенного банку ущерба», – заявил адвокат.

Контекст

30 июля 2025 года ПриватБанк объявил о «полной победе» в лондонском суде. Судья Уильям Троулер отметил, что Коломойский, «кажется, считал себя выше закона», а Боголюбов использовал «вводящие в заблуждение документы», чтобы дистанцироваться от мошенничества. Он также установил, что отказ обоих от дачи показаний был обусловлен их неспособностью убедительно объяснить свою роль в незаконном присвоении средств. Кроме того, судья указал на целенаправленное уничтожение Коломойским и Боголюбовым документов, которые могли иметь отношение к делу.

Пока речь идет о $1,7 млрд, но с процентами сумма, вероятно, превысит $2 млрд. Однако это еще не последнее судебное разбирательство по этому делу. Подробный разбор многолетней баталии государственного ПриватБанка и экс-акционеров читайте здесь.

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