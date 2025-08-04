Бывший акционер ПриватБанка Геннадий Боголюбов планирует подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона , который принял сторону госбанка по делу на $1,7 млрд. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена. В общении с Forbes Ukraine адвокат Боголюбова Джордж Мэйлин из юридической фирмы Enyo Law подтвердил эту информацию.

Подробности

Геннадий Боголюбов категорически отрицает свою причастность к любым мошенническим схемам, которые рассматривались в суде, и настаивает на своей невиновности. Апелляция будет подана в установленные законом сроки, говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Мэйлина, сторона защиты не согласна с выводами суда и считает, что во время рассмотрения дела судья допустил существенные ошибки в оценке роли Боголюбова в событиях, ставших предметом иска.

«Судья допустил серьезные ошибки в ключевых выводах относительно причастности господина Боголюбова к мошенничеству и якобы нанесенного банку ущерба», – заявил адвокат.

Контекст

30 июля 2025 года ПриватБанк объявил о «полной победе» в лондонском суде. Судья Уильям Троулер отметил, что Коломойский, «кажется, считал себя выше закона», а Боголюбов использовал «вводящие в заблуждение документы», чтобы дистанцироваться от мошенничества. Он также установил, что отказ обоих от дачи показаний был обусловлен их неспособностью убедительно объяснить свою роль в незаконном присвоении средств. Кроме того, судья указал на целенаправленное уничтожение Коломойским и Боголюбовым документов, которые могли иметь отношение к делу.

Пока речь идет о $1,7 млрд, но с процентами сумма, вероятно, превысит $2 млрд. Однако это еще не последнее судебное разбирательство по этому делу. Подробный разбор многолетней баталии государственного ПриватБанка и экс-акционеров читайте здесь.