ПриватБанк запустил обмен наличной валюты на гривню через банкомат

ПриватБанк запустил сервис обмена наличной валюты на наличные гривни в устройствах банка круглосуточно и без дополнительных комиссий, сообщает пресс-служба финучреждения 23 декабря. Услуга позволяет обменивать доллары и евро на гривню через банкоматы Recycler.

Ключевые факты

Услуга обмена валюты работает круглосуточно через банкоматы Recycler.

Получить наличные гривни можно сразу после операции, без зачисления на карту.

Для обмена используется наличный курс ПриватБанка, а остальные до 100 грн зачисляются на карту или мобильный счет.

Лимиты составляют до $1000 или €1000 за одну операцию.

Контекст

Чистая прибыль ПриватБанка по результатам трех кварталов достигла 48,35 млрд грн, что на 11,5% больше по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года.

Недавно в приложении «Приват24» появилась возможность открыть бизнес-счет для предпринимателей, зарегистрированных как ФЛП. Новая функция упрощает процесс регистрации счета для малого бизнеса, предоставляя бизнесменам способ управлять финансами через мобильный банк.

1 ноября в веб-версии приложения «Приват24» появилась возможность покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) от 1000 грн. ПриватБанк также дает возможность через приложение продавать ОВГЗ в режиме онлайн.