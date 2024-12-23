ПриватБанк запустил обмен наличной валюты на гривню через банкомат

ПриватБанк запустил сервис обмена наличной валюты на наличные гривни в устройствах банка круглосуточно и без дополнительных комиссий, сообщает пресс-служба финучреждения 23 декабря. Услуга позволяет обменивать доллары и евро на гривню через банкоматы Recycler.
Ключевые факты
- Услуга обмена валюты работает круглосуточно через банкоматы Recycler.
- Получить наличные гривни можно сразу после операции, без зачисления на карту.
- Для обмена используется наличный курс ПриватБанка, а остальные до 100 грн зачисляются на карту или мобильный счет.
- Лимиты составляют до $1000 или €1000 за одну операцию.
Контекст
Чистая прибыль ПриватБанка по результатам трех кварталов достигла 48,35 млрд грн, что на 11,5% больше по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года.
Недавно в приложении «Приват24» появилась возможность открыть бизнес-счет для предпринимателей, зарегистрированных как ФЛП. Новая функция упрощает процесс регистрации счета для малого бизнеса, предоставляя бизнесменам способ управлять финансами через мобильный банк.
1 ноября в веб-версии приложения «Приват24» появилась возможность покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) от 1000 грн. ПриватБанк также дает возможность через приложение продавать ОВГЗ в режиме онлайн.
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