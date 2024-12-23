ПриватБанк запустив обмін готівкової валюти на гривні через банкомат

ПриватБанк запустив сервіс обміну готівкової валюти на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій, повідомляє пресслужба фінустанови 23 грудня. Послуга дозволяє обмінювати долари та євро на гривні через банкомати Recycler.

Ключові факти

Послуга обміну валюти працює цілодобово через банкомати Recycler.

Отримати готівкові гривні можна одразу після операції, без зарахування на картку.

Для обміну використовується готівковий курс ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на картку або мобільний рахунок.

Ліміти становлять до $1000 або €1000 за одну операцію.

Контекст

Чистий прибуток ПриватБанку за результатами трьох кварталів досяг 48,35 млрд грн, що на 11,5% більше проти результату за аналогічний період минулого року.

Нещодавно у додатку «Приват24» зʼявилася можливість відкрити бізнес-рахунок для підприємців, зареєстрованих як ФОП. Нова функція спрощує процес реєстрації рахунку для малого бізнесу, надаючи підприємцям спосіб керувати фінансами через мобільний банк.

1 листопада у вебверсії додатку «Приват24» зʼявилася можливість купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) від 1000 грн. ПриватБанк також надає можливість через додаток продавати ОВДП в режимі онлайн.