ПриватБанк запустив обмін готівкової валюти на гривні через банкомат

ПриватБанк запустив сервіс обміну готівкової валюти на готівкові гривні в пристроях банку цілодобово та без додаткових комісій, повідомляє пресслужба фінустанови 23 грудня. Послуга дозволяє обмінювати долари та євро на гривні через банкомати Recycler.
Ключові факти
- Послуга обміну валюти працює цілодобово через банкомати Recycler.
- Отримати готівкові гривні можна одразу після операції, без зарахування на картку.
- Для обміну використовується готівковий курс ПриватБанку, а решта до 100 грн зараховується на картку або мобільний рахунок.
- Ліміти становлять до $1000 або €1000 за одну операцію.
Контекст
Чистий прибуток ПриватБанку за результатами трьох кварталів досяг 48,35 млрд грн, що на 11,5% більше проти результату за аналогічний період минулого року.
Нещодавно у додатку «Приват24» зʼявилася можливість відкрити бізнес-рахунок для підприємців, зареєстрованих як ФОП. Нова функція спрощує процес реєстрації рахунку для малого бізнесу, надаючи підприємцям спосіб керувати фінансами через мобільний банк.
1 листопада у вебверсії додатку «Приват24» зʼявилася можливість купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) від 1000 грн. ПриватБанк також надає можливість через додаток продавати ОВДП в режимі онлайн.
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