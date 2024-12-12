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Верховный суд Нидерландов подтвердил незаконность захвата Россией активов ПриватБанка в Крыму

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение, которым Арбитражный суд признал, что Россия незаконно экспроприировала активы ПриватБанка в Крыму, сообщает пресс-служба финучреждения 12 декабря. Решение суда открывает путь к окончательному определению Арбитражным судом суммы убытков и ущерба, причиненного Россией банку.

Ключевые факты

  • Верховный суд окончательно и полностью отклонил возражение России против промежуточного арбитражного решения от 24 февраля 2017 года и частичного арбитражного решения от 4 февраля 2019-го.
  • По словам члена Правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвиты Деглавы, банк будет отстаивать свои законные права, пока не получит от агрессора справедливую и адекватную компенсацию.

Контекст

До апреля 2014 года ПриватБанк осуществлял существенную операционную деятельность и сохранял ценные активы на Крымском полуострове, включая кредиты, недвижимость и денежные средства. Вскоре после незаконной оккупации Крыма Россия приняла ряд мер, которые привели к незаконной экспроприации активов банка и прекращению его деятельности в Крыму.

В 2015-м ПриватБанк инициировал арбитражное производство против России в соответствии с Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

В этом производстве Арбитражный суд вынес промежуточное арбитражное решение и частичное арбитражное решение, постановив, что суд имеет юрисдикцию по этому спору и что Россия незаконно экспроприировала активы ПриватБанка в Крыму.

В 2019-м РФ подала жалобу в Апелляционный суд в Гааге с требованием упразднить или отменить решение арбитража. В 2022 году суд полностью отклонил обжалование, однако Россия подала апелляционную жалобу в Верховный суд. В настоящее время эта апелляционная жалоба окончательно отклонена.

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