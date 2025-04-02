Продажи Tesla в первом квартале обвалились до уровня 2022 года

Продажи автомобилей Tesla за первый квартал 2025 года упали на 13% и достигли самого низкого уровня почти за три года. Компания обновляла свою самую важную модель и столкнулась с отрицательной реакцией на действия Илона Маска, пишет Bloomberg.
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Подробности
- За первые три месяца года Tesla поставила 336 681 автомобиль. Это самый плохой результат со второго квартала 2022 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что компания продаст более 390 000 авто.
- Tesla продала 323 800 автомобилей Model Y и Model 3 в первом квартале – это на 12% меньше, чем годом ранее. Продажи всех других моделей, включая Cybertruck, Model S и X, упали на 24% – до 12 881.
- Компания еще не обнародовала отдельные данные о продажах Cybertruck, но недавний отзыв показал, что за первые 15 месяцев на рынке США Tesla продала более 46 000 пикапов.
- В начале торгов 2 апреля акции Tesla упали на 6,4%. После рекордного максимума, достигнутого через несколько недель после победы Трампа на выборах, к закрытию торгов 1 апреля акции потеряли 44%.
- Инвесторы готовились к тяжелому началу года из-за перехода на новую Model Y и тому, что первый квартал обычно самый слабый для продаж авто. Но Tesla показала хуже результаты, чем у многих конкурентов.
- В Европе за первые два месяца года регистрация машин упала почти на 44%, хотя общие продажи электромобилей в регионе выросли на 31%. В Китае оптовые поставки также резко сократились. Там местный гигант BYD Co. еще больше вырвался вперед, увеличив поставки электромобилей и гибридов на 58% за первый квартал.
Контекст
Производство Tesla упало из-за того, что компания переоборудовала заводы по всему миру, чтобы производить обновленную Model Y. Но главным фактором падения продаж стал поход основателя и гендиректора компании Илона Маска в политику. Поддержка Дональда Трампа и деятельность во главе Департамента эффективности правительства (DOGE) вызвали неоднозначную реакцию общественности и сказались на репутации его брендов.
Это привело к появлению движения против Маска под названием Tesla Takedown. С начала года прошли сотни протестов возле объектов Tesla по всему миру. Группа призвала людей продавать автомобили Tesla и акции компании.
Критика раздается и от инвесторов Tesla. Контроллер Нью-Йорка Брэд Ландер, консультирующий городские пенсионные фонды, обвинил Tesla в сокрытии того, сколько времени Маск уделяет компании. Он заявил, что акционеры страдают, ведь «у них нет гендиректора, который бы полностью сосредотачивался на компании».
Сам Маск признал, что совмещать бизнес и работу в Вашингтоне сложно. Однако 20 марта на встрече с работниками Tesla, трансляцию которой вели в X, он выразил оптимизм по поводу будущего компании и посоветовал персоналу держать акции.
Tesla делает ставку на ИИ, автономное вождение и робототехнику. В июне в Остине планируют запустить сервис роботакси. Также компания обещает выпустить новые, более доступные модели в первой половине года, хотя подробностей пока мало. Эти планы дают инвесторам надежду, что Tesla сможет обновить модельный ряд и снизить негативное влияние скандалов вокруг Маска.
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