Продажи Tesla в первом квартале обвалились до уровня 2022 года

Продажи автомобилей Tesla за первый квартал 2025 года упали на 13% и достигли самого низкого уровня почти за три года. Компания обновляла свою самую важную модель и столкнулась с отрицательной реакцией на действия Илона Маска, пишет Bloomberg .

Подробности

За первые три месяца года Tesla поставила 336 681 автомобиль. Это самый плохой результат со второго квартала 2022 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что компания продаст более 390 000 авто.

Tesla продала 323 800 автомобилей Model Y и Model 3 в первом квартале – это на 12% меньше, чем годом ранее. Продажи всех других моделей, включая Cybertruck, Model S и X, упали на 24% – до 12 881.

Компания еще не обнародовала отдельные данные о продажах Cybertruck, но недавний отзыв показал, что за первые 15 месяцев на рынке США Tesla продала более 46 000 пикапов.

В начале торгов 2 апреля акции Tesla упали на 6,4%. После рекордного максимума, достигнутого через несколько недель после победы Трампа на выборах, к закрытию торгов 1 апреля акции потеряли 44%.

Инвесторы готовились к тяжелому началу года из-за перехода на новую Model Y и тому, что первый квартал обычно самый слабый для продаж авто. Но Tesla показала хуже результаты, чем у многих конкурентов.

В Европе за первые два месяца года регистрация машин упала почти на 44%, хотя общие продажи электромобилей в регионе выросли на 31%. В Китае оптовые поставки также резко сократились. Там местный гигант BYD Co. еще больше вырвался вперед, увеличив поставки электромобилей и гибридов на 58% за первый квартал.

Контекст

Производство Tesla упало из-за того, что компания переоборудовала заводы по всему миру, чтобы производить обновленную Model Y. Но главным фактором падения продаж стал поход основателя и гендиректора компании Илона Маска в политику. Поддержка Дональда Трампа и деятельность во главе Департамента эффективности правительства (DOGE) вызвали неоднозначную реакцию общественности и сказались на репутации его брендов.

Это привело к появлению движения против Маска под названием Tesla Takedown. С начала года прошли сотни протестов возле объектов Tesla по всему миру. Группа призвала людей продавать автомобили Tesla и акции компании.

Критика раздается и от инвесторов Tesla. Контроллер Нью-Йорка Брэд Ландер, консультирующий городские пенсионные фонды, обвинил Tesla в сокрытии того, сколько времени Маск уделяет компании. Он заявил, что акционеры страдают, ведь «у них нет гендиректора, который бы полностью сосредотачивался на компании».

Сам Маск признал, что совмещать бизнес и работу в Вашингтоне сложно. Однако 20 марта на встрече с работниками Tesla, трансляцию которой вели в X, он выразил оптимизм по поводу будущего компании и посоветовал персоналу держать акции.

Tesla делает ставку на ИИ, автономное вождение и робототехнику. В июне в Остине планируют запустить сервис роботакси. Также компания обещает выпустить новые, более доступные модели в первой половине года, хотя подробностей пока мало. Эти планы дают инвесторам надежду, что Tesla сможет обновить модельный ряд и снизить негативное влияние скандалов вокруг Маска.