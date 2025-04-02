Продажі Tesla в першому кварталі обвалилися до рівня 2022 року

Продажі автомобілів Tesla за перший квартал 2025 року впали на 13% і досягли найнижчого рівня за майже три роки. Компанія оновлювала свою найважливішу модель і зіткнулася з негативною реакцією на дії Ілона Маска, пише Bloomberg .

Деталі

За перші три місяці року Tesla поставила 336 681 автомобіль. Це найгірший результат від другого кварталу 2022 року. Аналітики, опитані Bloomberg, очікували, що компанія продасть понад 390 000 авто.

Tesla продала 323 800 автомобілів Model Y і Model 3 у першому кварталі – це на 12% менше, ніж рік тому. Продажі всіх інших моделей, включно з Cybertruck, Model S і X, впали на 24% – до 12 881.

Компанія ще не оприлюднила окремі дані про продажі Cybertruck, але нещодавнє відкликання показало, що за перші 15 місяців на ринку США Tesla продала понад 46 000 пікапів.

На початку торгів 2 квітня акції Tesla впали на 6,4%. Після рекордного максимуму, досягнутого через кілька тижнів після перемоги Трампа на виборах, до закриття торгів 1 квітня акції втратили 44%.

Інвестори готувалися до важкого початку року через перехід на нову Model Y і того, що перший квартал зазвичай найслабший для продажів авто. Але Tesla показала гірші результати, ніж у багатьох конкурентів.

У Європі за перші два місяці року реєстрація машин впала майже на 44%, хоча загальні продажі електромобілів у регіоні зросли на 31%. У Китаї оптові поставки також різко скоротилися. Там місцевий гігант BYD Co. ще більше вирвався вперед, збільшивши поставки електромобілів і гібридів на 58% за перший квартал.

Контекст

Виробництво Tesla впало через те, що компанія переобладнувала заводи по всьому світу, щоб виробляти оновлену Model Y. Але головним фактором падіння продажів став похід засновника і гендиректора компанії Ілона Маска в політику. Підтримка Дональда Трампа та діяльність на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE) викликали неоднозначну реакцію громадськості та позначилися на репутації його брендів.

Це призвело до появи руху проти Маска під назвою Tesla Takedown. З початку року відбулися сотні протестів біля об’єктів Tesla по всьому світу. Група закликала людей продавати свої автомобілі Tesla та акції компанії.

Критика лунає і від інвесторів Tesla. Контролер Нью-Йорка Бред Ландер, який консультує міські пенсійні фонди, звинуватив Tesla у приховуванні того, скільки часу Маск приділяє компанії. Він заявив, що акціонери страждають, адже «в них немає гендиректора, який би повністю зосереджувався на компанії».

Сам Маск визнав, що поєднувати бізнес і роботу у Вашингтоні складно. Проте 20 березня на зустрічі з працівниками Tesla, трансляцію якої вели в X, він висловив оптимізм щодо майбутнього компанії та порадив персоналу тримати акції.

Tesla робить ставку на ШІ, автономне водіння та робототехніку. У червні в Остіні планують запустити сервіс роботаксі. Також компанія обіцяє випустити нові, доступніші моделі в першій половині року, хоча подробиць поки що мало. Ці плани дають інвесторам надію, що Tesla зможе оновити модельний ряд і зменшити негативний вплив скандалів навколо Маска.