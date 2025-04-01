Илон Маск возглавил список самых богатых людей мира по версии Forbes. Кто в первой пятерке

Основатель и гендиректор американских Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes , опередив владельца LVMH Бернара Арно. Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $300 млрд.

Ключевые факты

За год состояние Маска выросло в 1,8 раза, в основном благодаря повышению рыночной стоимости компаний xAI и SpaceX, и на 7 марта достигло $342 млрд.

В пятерке самых богатых людей мира: Марк Цукерберг, руководитель Meta ($216 млрд); Джефф Безос, основатель Amazon ($215 млрд); Ларри Эллисон, глава Oracle ($192 млрд); семья Арно ($178 млрд).

По данным Forbes, общий капитал всех миллиардеров в списке вырос на $2 трлн, достигнув рекордных $16,1 трлн. Это больше годового ВВП большинства стран мира, за исключением США и Китая.

В 2025 году рейтинг Forbes пополнился 247 новыми участниками, доведя общее количество миллиардеров до 3028 человек – это рекордный показатель с 1987 года.

Самая богатая женщина в списке – Элис Уолтон, дочь основателя ритейлера Walmart Inc. Ее состояние оценивается в $101 млрд, что позволило ей обойти наследницу империи L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс ($81,6 млрд).

Больше всего миллиардеров проживает в США – 902. На втором месте Китай (450, или 516, если учитывать Гонконг), третье занимает Индия (205).

Самым состоятельным из украинцев остается владелец ДТЭК и «Метинвеста» Ринат Ахметов: оценка его состояния выросла вдвое. Всего в рейтинге – семь украинских долларовых миллиардеров. Ахметов – на 390-й позиции в глобальном рейтинге. Оценка его состояния выросла с апреля прошлого года почти вдвое – с $4 млрд до $7,9 млрд. Кто еще из украинцев попал в рейтинг, читайте здесь.

Контекст

Илон Маск столкнулся с рядом проблем после того, как начал активно приобщаться к политике. Поддержка Дональда Трампа и деятельность во главе Департамента эффективности правительства (DOGE) вызвали неоднозначную реакцию общественности и сказались на репутации его брендов.

Кроме того, Tesla испытывает серьезные проблемы. В 2024 году ее глобальные продажи впервые снизились. В Китае компания теряет долю рынка из-за агрессивной конкуренции со стороны местного производителя BYD, который по итогам 2024 года обошел Tesla по доходам и представил превосходящую Supercharger технологию сверхбыстрой зарядки. Существуют проблемы и в Европе: в феврале продажи Tesla там упали на 44% в годовом исчислении. В целом, цены на акции компании упали на 40% от декабрьского максимума.