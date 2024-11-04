Прокуратура в Германии прекратила расследование в отношении Алишера Усманова по делу об отмывании денег

Миллиардер находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и Украины. Он заработал свое состояние благодаря бизнесам в горнодобывающей промышленности, телекоммуникациях и СМИ.

Ключевые факты

«Мы всегда настаивали на невиновности нашего клиента», – сообщили юристы юридической фирмы Wannemacher & Partner, назвав это важным шагом на пути защиты репутации 71-летнего Усманова.

Его адвокаты заявили, что за более чем два с половиной года следствие якобы не смогло доказать основные обвинения против Усманова, включая обвинения в отмывании денег.

Контекст

Усманов – российский миллиардер, входящий в десятку самых состоятельных россиян (состояние в 2023 году – $14,4 млрд). В частности, ему принадлежит прокремлевский медиаресурс «Коммерсантъ». Как отмечал Минюст, Усманов является основателем группы USM и совместно с Андреем Скочем, Владимиром Скочем, Варварой Скоч и Владимиром Стершинским осуществляет свою деятельность в стратегических для экономики РФ отраслях – металлургии и горной добыче, телекоммуникационном секторе и сфере цифровых технологий («Металлоинвест»,«Мегафон»).

В 2022 году в Германии проходили обыски в филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования подозрений в отмывании денег российским миллиардером. Также проходили обыски в нескольких принадлежащих Усманову объектах недвижимости неподалеку от Мюнхена. Целью рейда был поиск доказательств по ранее закрытым делам против Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Правоохранители считают предпринимателя налогоплательщиком в Германии, потому что с 2014-го Усманов в основном проживает в Тегернзее. Иногда он жил в роскошном мюнхенском районе Богенхаузен.

После разоблачений, связанных с «Панамскими документами», стало известно, что предприниматель мог скрыть значительные активы и прибыль от прироста капитала с помощью сложных оффшорных конструкций и непрозрачных холдингов компаний. К примеру, Усманов считается совладельцем компании, зарегистрированной на Виргинских островах. В 2014 году часть его собственности там приобрел другой предприниматель, и Усманов соответственно должен уплатить в немецкий бюджет налог в сотни миллионов евро, но неизвестно, сделал ли это. Также Усманов мог скрывать от германских налоговых органов значимые дивиденды от собственных акций в России.