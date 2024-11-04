У Німеччині припинили розслідування проти Алішера Усманова у справі про відмивання грошей

Мільярдер перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС та України. Він заробив свої статки завдяки бізнесам у гірничодобувній промисловості, телекомунікаціях і ЗМІ.

Ключові факти

«Ми завжди наполягали на невинуватості нашого клієнта», – повідомили юристи юридичної фірми Wannemacher & Partner, назвавши це важливим кроком на шляху до захисту репутації 71-річного Усманова.

Його адвокати заявили, що за більш як два з половиною роки слідство нібито не змогло довести основні звинувачення проти Усманова, включаючи звинувачення у відмиванні грошей.

Контекст

Усманов – російський мільярдер, який входить до десятки найзаможніших росіян (статки у 2023 році – $14,4 млрд). Зокрема, йому належить прокремлівський медіаресурс «Коммерсантъ». Як зазначав Мінʼюст, Усманов є засновником групи USM та спільно з Андрієм Скочем, Володимиром Скочем, Варварою Скоч і Володимиром Стершинським здійснює свою діяльність у стратегічних для економіки РФ галузях – металургії та гірничому добуванні, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій («Металоінвест», «Мегафон»).

У 2022-му році у Німеччині відбувалися обшуки у філіалах швейцарського банку UBS у Франкфурті та Мюнхені в рамках розслідування підозр у відмиванні грошей російським мільярдером. Також проходили обшуки у кількох обʼєктах нерухомості, що належать Усманову, неподалік від Мюнхена. Метою рейду був пошук доказів у раніше закритих справах проти Усманова за підозрою щодо порушення закону про зовнішню торгівлю, відмивання грошей та ухилення від сплати податків.

Правоохоронці вважають підприємця платником податків у Німеччині, тому що з 2014-го Усманов в основному проживає в Тегернзее. Іноді він також мешкав у розкішному мюнхенському районі Богенхаузен.

Після викриттів, повʼязаних із «Панамськими документами», стало відомо, що підприємець міг приховати значні активи та прибуток від приросту капіталу за допомогою складних офшорних конструкцій і непрозорих холдингів компаній. Наприклад, Усманов вважається співвласником компанії, що зареєстрована на Віргінських островах. У 2014 році частину його власності там придбав інший підприємець, і Усманов відповідно мав би сплатити до німецького бюджету податок у сотні мільйонів євро, але невідомо, чи зробив це. Також Усманов міг приховувати від німецьких податкових органів значні дивіденди від своїх акцій у Росії.