Суд окончательно конфисковал активы российского миллиардера Усманова на 2 млрд грн

Апелляционная палата ВАКС отклонила апелляционные жалобы и оставила без изменений решение суда первой инстанции о взыскании в доход государства активов российского бизнесмена Алишера Усманова и его партнеров более чем на 2 млрд грн, говорится в сообщении суда 25 октября.

Подробности

Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований по предмету спора на стороне ответчика – Metalloinvest Trading AG и АО «Нексайн», по решению ВАКС от 25 сентября 2024 года.

Коллегия судей АП оставила без изменений решение ВАКС, а апелляционные жалобы третьих лиц – без удовлетворения.

Решение о взыскании в доход государства активов, в частности железорудной продукции и 100% уставного капитала IT-компании, вступило в законную силу и обжалованию не подлежит, говорится в сообщении.

Контекст

Усманов – российский миллиардер, входящий в десятку самых состоятельных россиян (состояние в 2023 году – $14,4 млрд). В частности, ему принадлежит прокремлевский медиаресурс «Коммерсантъ». Как отмечал Минюст, Усманов является основателем группы USM и совместно с Андреем Скочем, Владимиром Скочем, Варварой Скоч и Владимиром Стершинским осуществляют свою деятельность в стратегических для экономики РФ отраслях – металлургии и горнодобывающей, телекоммуникационном секторе и сфере цифровых технологий («Металлоинвест», «Мегафон»).

Через группу USM эти лица оказывают значительное содействие РФ в ведении агрессивной войны против Украины, отмечает Минюст. Речь идет об уплате налогов в бюджет государства-агрессора, материально-техническом обеспечении, снабжении телекоммуникационных услуг правоохранительным органам и военным подразделениям вооруженных сил РФ и информационном содействии войне.

Усманов находится под санкциями США, Великобритании, ЕС и Украины.

В декабре 2022 года в Украине было арестовано имущество Усманова почти на 2 млрд грн. СБУ совместно с БЭБ обнаружили подпольные склады РФ, где хранилось более 160 000 т украинской железной руды, которую пытались вывезти в Россию. В феврале 2023-го это имущество передали АРМА.

25 сентября этого года ВАКС удовлетворил иск Минюста к российскому бизнесмену Алишеру Усманову и его бизнес-партнерам и взыскал в доход государства имущество на сумму более 2 млрд грн.