Основатель First Line Group Дмитрий Запорожец открыл ресторан на месте «Жизнь замечательных людей» в Киеве. Новое заведение «Жизнь» работает с сегодняшнего дня, 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба First Line Group.

Подробности

Ресторан «Жизнь» открылся по ул. Большой Васильковской, 36 на месте «Жизнь замечательных людей». Он работал семь лет, закрылся 16 октября 2024 года.

Концепт ресторана «Жизнь» – «Keep it simple. Простая еда, приготовленная руками профессионалов». Меню разработал бренд-шеф сети First Line Group Владимир Ташаев. В меню есть вареники с вишнями, спагетти с митболами, шницель с картофельным салатом, оладьи, бургеры, разнообразная выпечка и хлеб.

First Line Group разрабатывала новый проект еще с 2023 года, рассказывал Запорожец в ноябре 2024 года.

Площадь нового ресторана – 206 кв. м, он рассчитан на 42 посадочных места*. Инвестиции в проект – $200 000, сообщили в пресс-службе First Line Group.

*Уточнено после публикации.

предоставлено пресс-службой Бренд-шеф сети First Line Group Владимир Ташаев предоставлено пресс-службой Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Дмитрий Запорожец – отельер и ресторатор, основатель группы компаний First Line Group. Она работает с 2004 года. В группу входят несколько ресторанов и гостиниц в Харькове и Киеве. Среди них Cafe 1654 и гостиница Hotel 19 в Харькове, рестораны «Любимый дядя», «Итальянская редакция», Electron Corp в Киеве.

Еще до войны Запорожец переехал за границу. В 2019 году открыл отель Villa Space на Шри-Ланке в городе Унаватуна, в 2023-м – бистро Papa Teide в курортном городе Пуэрто-де-ла-Крус на острове Тенерифе, в 2024-м – ресторан Pasqual and Sheila в Валенсии.