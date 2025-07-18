Засновник First Line Group Дмитро Запорожець відкрив ресторан на місці «Життя Чудових Людей» у Києві. Новий заклад «Життя» працює відсьогодні, 18 липня. Про це повідомила пресслужба First Line Group.

Деталі

Ресторан «Життя» відкрився на вул. Великій Васильківській, 36 на місці «Життя Чудових Людей». Він працював сім років, закрився 16 жовтня 2024-го.

Концепт ресторану «Життя» – «Keep it simple. Проста їжа, приготовлена руками професіоналів». Меню розробив бренд-шеф мережі First Line Group Володимир Ташаєв. У меню є вареники з вишнями, спагетті з мітболами, шніцель з картопляним салатом, оладки, бургери, різноманітна випічка та хліб.

First Line Group розробляла новий проєкт ще з 2023 року, розповідав Запорожець у листопаді 2024-го.

Площа нового ресторану – 206 кв. м, він розрахований на 42 посадкові місця. Дизайн закладу розробило архітектурне бюро YOD Group. Інвестиції у проєкт – $200 000, повідомили у пресслужбі First Line Group.

надано пресслужбою Бренд-шеф мережі First Line Group Володимир Ташаєв надано пресслужбою Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Дмитро Запорожець – готельєр і ресторатор, засновник групи компаній First Line Group. Вона працює з 2004 року. В групу входять декілька ресторанів і готелів у Харкові та Києві. Серед них Cafe 1654 і готель Hotel 19 у Харкові, ресторани «Улюблений дядя», «Італійська редакція», Electron Corp у Києві.

Ще до війни Запорожець переїхав за кордон. У 2019 році відкрив готель Villa Space на Шрі-Ланці в місті Унаватуна, у 2023-му – бістро Papа Teide в курортному місті Пуерто-де-ла-Крус на острові Тенеріфе, у 2024-му – ресторан Pasqual and Sheila у Валенсії.