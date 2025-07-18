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Просто «Життя». Дмитро Запорожець відкрив новий ресторан у центрі Києва

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Дмитро Запорожець /оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta

Засновник First Line Group Дмитро Запорожець Фото оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta

Засновник First Line Group Дмитро Запорожець відкрив ресторан на місці «Життя Чудових Людей» у Києві. Новий заклад «Життя» працює відсьогодні, 18 липня. Про це повідомила пресслужба First Line Group.

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Деталі

  • Ресторан «Життя» відкрився на вул. Великій Васильківській, 36 на місці «Життя Чудових Людей». Він працював сім років, закрився 16 жовтня 2024-го. 
  • Концепт ресторану «Життя» – «Keep it simple. Проста їжа, приготовлена руками професіоналів». Меню розробив бренд-шеф мережі First Line Group Володимир Ташаєв. У меню є вареники з вишнями, спагетті з мітболами, шніцель з картопляним салатом, оладки, бургери, різноманітна випічка та хліб. 
  • First Line Group розробляла новий проєкт ще з 2023 року, розповідав Запорожець у листопаді 2024-го. 
  • Площа нового ресторану – 206 кв. м, він розрахований на 42 посадкові місця. Дизайн закладу розробило архітектурне бюро YOD Group. Інвестиції у проєкт – $200 000, повідомили у пресслужбі First Line Group.
надано пресслужбою

надано пресслужбою

Володимир Ташаєв

Бренд-шеф мережі First Line Group Володимир Ташаєв

надано пресслужбою

надано пресслужбою

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Контекст

Дмитро Запорожець – готельєр і ресторатор, засновник групи компаній First Line Group. Вона працює з 2004 року. В групу входять декілька ресторанів і готелів у Харкові та Києві. Серед них Cafe 1654 і готель Hotel 19 у Харкові, ресторани «Улюблений дядя», «Італійська редакція», Electron Corp у Києві. 

Ще до війни Запорожець переїхав за кордон. У 2019 році відкрив готель Villa Space на Шрі-Ланці в місті Унаватуна, у 2023-му – бістро Papа Teide в курортному місті Пуерто-де-ла-Крус на острові Тенеріфе, у 2024-му – ресторан Pasqual and Sheila у Валенсії.

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