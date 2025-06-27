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«Юридическое минное поле». Рестораны обвиняют, что они дробят бизнес на ФЛП. Могут ли они работать полностью в белую?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

4 хв читання

Відкрити ФОП ресторанний бізнес клуб білого бізнесу /Shutterstock

Маржа ресторанов, работающих в форме ООО и одного-двух ФЛП – 10-18% Фото Shutterstock

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Ресторан может приносить прибыль, работая на юрлице. Дробление через ФОП может увеличить маржу, но усложнит привлечение средств. Можно ли вести ресторанный бизнес по-белому, если вы не McDonalds?

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«У нас все чисто, но не хотим привлекать внимание налоговой», – обосновывает потребность в анонимности владелец ресторанной сети из 15 заведений во Львове. Его бизнес работает в диапазоне 100–200 млн грн выручки, более 95% из него получает ООО. Работа на общей системе несет значительно меньшие риски, однако и сокращает прибыль, говорит он.

Более распространенная схема среди рестораторов – дробление бизнеса через ФЛП, регулярно отмечает председатель налогового комитета Даниил Гетманцев. «Занижены в разы официальные зарплаты, отдельные чеки на алкоголь и кухню», – описывал он проблему отрасли на своем Telegram-канале. По ресторанному КВЭД в Украине зарегистрировано 67 639 ФЛП, юрлиц – вчетверо меньше, согласно данным аналитической платформы YC.Market.

При работе на ООО более дорогая и более сложная бухгалтерия, чтобы начислять НДС, рассказывал для материала Forbes другой ресторатор Львовщины. «У нас есть шесть ФЛП на три ресторана, большинство из них ведут родственники», – говорил он.

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