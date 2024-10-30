Платформа «Prozorro.Продажі» запускает факторинг для бизнеса

Платформа по продаже госимущества «Prozorro.Продажі» 30 октября запустила сервис факторинга для бизнеса. Это должно помочь предпринимателям получать оплату за товары и услуги на госзакупках без задержки, говорится в пресс-релизе компании, предоставленном Forbes Ukraine.

Подробности

Поставщики в рамках публичных закупок ожидают оплату за предоставленные товары или услуги от 30 до 180 дней, по данным «Prozorro.Продажі». А факторинг позволит компаниям получить до 80–90% суммы контракта уже после выполнения поставок, что значительно улучшает их ликвидность и стабильность, говорится в пресс-релизе.

Объем рынка публичных закупок составляет 10–20 млрд грн в год, из которых факторинг является важным инструментом не менее 3–5%, по данным «Prozorro.Продажі». Еще 11–23 млрд грн составляет рынок частных закупок, которым сервис факторинга станет доступен впоследствии.

Контекст

Факторинг – финансовая операция, при которой клиент продает свою дебиторскую задолженность банку или факторинговой компании, чтобы быстрее получить денежные средства за предоставленные товары или услуги. Сервис факторинга был создан как часть стратегии восстановления, устойчивого развития и цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства (МСП) на период до 2027 года.