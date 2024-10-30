Система «Prozorro.Продажі» запускає факторинг для бізнесу

Система продажу держмайна «Prozorro.Продажі» 30 жовтня запустила сервіс факторингу для бізнесу. Це має допомогти підприємцям отримувати оплату за товари і послуги на держзакупівлях без затримки, йдеться в пресрелізі компанії, наданому Forbes Ukraine.

Деталі

Постачальники в рамках публічних закупівель очікують оплату за надані товари чи послуги від 30 до 180 днів, за даними «Prozorro.Продажі». А факторинг дозволить компаніям отримати до 80–90% суми контракту вже після виконання постачання, що значно покращує їхню ліквідність і стабільність, йдеться в пресрелізі.

Обсяг ринку публічних закупівель складає 10–20 млрд грн на рік, з яких факторинг є важливим інструментом щонайменше для 3–5%, за даними «Prozorro.Продажі». Ще 11–23 млрд грн складає ринок приватних закупівель, яким сервіс факторингу стане доступний згодом.

Контекст

Факторинг – фінансова операція, при якій клієнт продає свою дебіторську заборгованість банку або факторинговій компанії, щоб швидше отримати кошти за надані товари чи послуги. Сервіс факторингу створили як частину стратегії відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва (МСП) на період до 2027 року.