Путин предлагает остановить боевые действия по линии фронта для достижения мирного соглашения – FT. Спикер Кремля Песков назвал это фейком

Российский диктатор Владимир Путин предлагает прекратить вторжение в Украину вдоль текущей линии фронта в рамках усилий, направленных на достижение мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает FT со ссылкой на источники, знакомые с процессом переговоров.

Ключевые факты

Владимир Путин предложил остановить боевые действия по действующей линии фронта в обмен на достижение мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом, сообщает FT со ссылкой на источники. Как отмечается, российский президент озвучил эту идею на встрече с представителем Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге в начале апреля.

Путин якобы заявил, что готов уступить претензию на полный контроль над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, если США признают, что Крым принадлежит России и заблокируют вступление Украины в НАТО. «Москва может отказаться от своих претензий на территории четырех частично оккупированных украинских регионов, если США согласятся на более широкие геополитические уступки», – сообщили FT источники, знакомые с процессом переговоров.

Европейские же чиновники предупреждают, что Путин может использовать эту уступку в качестве приманки, чтобы привлечь Трампа к принятию других требований России и навязать их Украине как свершившийся факт. «Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он отказался от определенных позиций, чтобы Трамп мог заявить об успешном выполнении своей миротворческой миссии в первые 100 дней президентства», – сказал один из чиновников FT.

Согласно предложениям США, которые обсуждаются с европейскими и украинскими должностными лицами, одна из идей предполагает развертывание миротворческого контингента в Украине. Силы должны совместно с украинскими и российскими войсками контролировать прекращение огня вдоль демилитаризованной зоны. Также обсуждается вариант, при котором Украина обязуется не использовать силу для восстановления территориальной целостности, а Россия должна остановить продвижение своих войск, пишет FT.

«Согласно потенциальному соглашению, Украина обязуется не отвоевывать оккупированную Россией территорию силой, а Россия соглашается остановить продвижение своей армии», – рассказали FT источники, знакомые с процессом переговоров.

Тем временем спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на статью FT в комментарии для «РИА Новости», заявив, что это фейк. «Сейчас публикуются многие фейки, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому нужно слушать только первоисточники», – сказал он российскому изданию.

Контекст

В Париже 17 апреля состоялись переговоры между делегациями Украины, США, Франции, Германии и Великобритании по вопросу завершения российско-украинской войны. Второй раунд переговоров должен пройти на этой неделе в Лондоне. Но, по словам американских и европейских чиновников, специальный посланник президента США Стив Виткофф и госсекретарь США Марко Рубио отказались от встречи, пишет FT. Ожидается, что на переговорах присутствует представитель Трампа в Украине Кит Келлог.

19 апреля источник NYP сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы дал понять, что Украина примерно на «90%» поддерживает предложенное США мирное соглашение, которое они обсуждали в Париже с Рубио, Виткоффом и Келлогом. Впоследствии Умеров опроверг эту информацию, заявив Sky News, что его офис «не принимает политические решения».

Украинские власти публично не коммуникировали детали парижской встречи, ограничившись общей фразой: «Появился новый формат». Западные медиа начали публиковать некоторые детали со ссылкой на источники. В американском предложении говорится, в частности, о признании США оккупированного Крыма российским и снятии с переговоров вопроса членства Украины в НАТО, сообщила позже The Wall Street Journal.

Действительно ли Офис президента может согласиться на это? Forbes Ukraine сравнил инсайды западных медиа с «красными линиями» украинских властей.

Россия тем временем пока не дала понять, серьезно ли она относится к мирному соглашению после того, как откладывала попытки Трампа прекратить огонь и заключить соглашение.

Президент России Владимир Путин 21 апреля заявил, что Кремль «проанализирует и рассмотрит» результаты 30-часового «пасхального перемирия», прежде чем взять на себя обязательство о более длительном перерыве в боевых действиях, к которому призывали Трамп и Зеленский.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил 21 апреля, что на этой неделе он раскроет содержание своего мирного плана по завершению войны в Украине, который может содержать размещение европейских войск для обеспечения соблюдения прекращения огня, пишет The New York Post.