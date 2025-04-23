Путін пропонує зупинити бойові дії по лінії фронту для досягнення мирної угоди – FT. Речник Кремля Пєсков назвав це фейком

Російський диктатор Володимир Путін пропонує припинити вторгнення в Україну вздовж поточної лінії фронту в рамках зусиль, спрямованих на досягнення мирної угоди з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє FT з посиланням на джерела, знайомі з процесом переговорів.

Ключові факти

Володимир Путін запропонував зупинити бойові дії по чинній лінії фронту в обмін на досягнення мирної угоди з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє FT з посиланням на джерела. Як зазначається, російський президент озвучив цю ідею на зустрічі з представником Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі на початку квітня.

Путін нібито заявив, що готовий поступитися претензією на повний контроль над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, якщо США визнають, що Крим належить Росії й заблокують вступ України до НАТО. «Москва може відмовитися від своїх претензій на території чотирьох частково окупованих українських регіонів, якщо США погодяться на ширші геополітичні поступки», — повідомили FT джерела, знайомі з процесом переговорів.

Європейські ж чиновники попереджають, що Путін може використати цю поступку як приманку, щоб залучити Трампа до прийняття інших вимог Росії та нав’язати їх Україні як доконаний факт. «Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він відмовився від певних позицій, щоб Трамп міг заявити про успішне виконання своєї миротворчої місії в перші 100 днів президентства», — сказав FT один з чиновників.

Відповідно до пропозицій США, які обговорюються з європейськими та українськими посадовцями, одна з ідей передбачає розгортання миротворчого контингенту в Україні. Сили повинні спільно з українськими та російськими військами контролювати припинення вогню вздовж демілітаризованої зони. Також обговорюється варіант, за якого Україна зобовʼязується не використовувати силу для відновлення територіальної цілісності, а Росія повинна зупинити просування своїх військ, пише FT.

«Згідно з потенційною угодою, Україна зобов’язується не відвойовувати окуповану Росією територію силою, а Росія погоджується зупинити просування своєї армії», — розповіли FT джерела, знайомі з процесом переговорів.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на статтю FT в коментарі для «РИА Новости», заявивши, що це фейк. «Зараз публікується багато фейків, зокрема їх публікують і поважні видання, тому треба слухати тільки першоджерела», — сказав він російському виданню.

Контекст

У Парижі 17 квітня відбулися переговори між делегаціями України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії щодо питання завершення російсько-української війни. Другий раунд переговорів має відбутися цього тижня у Лондоні. Але, за словами американських і європейських чиновників, Віткофф та держсекретар США Марко Рубіо відмовилися від зустрічі, пише FT. Очікується, що на переговорах буде присутній представник Трампа в Україні Кіт Келлог.

19 квітня джерело NYP повідомило, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито дав зрозуміти, що Україна приблизно на «90%» підтримує запропоновану США мирну угоду, яку вони обговорювали в Парижі з Рубіо та спеціальними посланцями президента Стівом Віткоффом і Кітом Келлогом. Згодом Умєров спростував цю інформацію, заявивши Sky News, що його офіс «не ухвалює політичних рішень».

Українська влада публічно не комунікувала деталі паризької зустрічі, обмежившись загальною фразою: «Зʼявився новий формат». Натомість західні медіа почали публікувати деякі деталі з посиланням на джерела. В американській пропозиції йдеться, зокрема, про визнання США окупованого Криму російським та зняття з переговорів питання членства України в НАТО, повідомила пізніше The Wall Street Journal.

Чи дійсно Офіс президента може на це погодитися? Forbes Ukraine порівняв інсайди західних медіа з «червоними лініями» української влади.

Росія тим часом поки не дала зрозуміти, чи вона серйозно ставиться до мирної угоди після того, як відкладала спроби Трампа припинити вогонь і укласти угоду. Віткофф спробує змінити це на цьому тижні, запропонувавши останню, найкращу пропозицію, яка може включати скорочення санкцій, за словами чиновників.

Президент Росії Володимир Путін 21 квітня заявив, що Кремль «проаналізує та розгляне» результати 30-годинного «великоднього перемирʼя», перш ніж узяти на себе зобовʼязання про тривалішу перерву в бойових діях, до якої закликали Трамп і Зеленський.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив 21 квітня, що на цьому тижні він розкриє зміст свого мирного плану з завершення війни в Україні, який може містити розміщення європейських військ для забезпечення дотримання припинення вогню, пише The New York Post.