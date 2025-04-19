Україна на «90%» готова погодитись на мирну пропозицію США – New York Post

Міністр оборони України Рустем Умєров нібито повідомив американським офіційним особам, що Київ на «90%» підтримує мирну пропозицію президента США Дональда Трампа, представлену цього тижня в Парижі, повідомив New York Post високопоставлений представник адміністрації Трампа.

Ключові факти

Тепер питання в тому, чи приєднається до плану США Москва, яка зривала спроби Трампа досягти повного припинення вогню та мирної угоди.

«Цього тижня в Лондоні ми хочемо ухвалити рішення про повне і всеосяжне припинення вогню, — сказав чиновник. – Намір полягає в тому, щоб провести [обговорення] з росіянами, а потім сказати: «Добре, це ваша найкраща і остаточна пропозиція», щоб зʼясувати, де знаходяться обидві сторони.

За словами джерела, Трамп готовий вийти з-за столу переговорів, переклавши відповідальність за війну на європейських союзників.

Тим часом Умєров і його колеги пропрацюють сумніви щодо мирного плану, більшість з яких стосуються того, де пройдуть лінії припинення вогню, що заморожує бойові дії.

«Я думаю, що частина їхнього занепокоєння повʼязана із землею… саме з тим, що вони називають «де-юре» та «де-факто», — сказав представник адміністрації. – «Де-факто» означає, що ми визнаємо, що росіяни окупують цю землю, але ми не говоримо, що [Україна] збирається віддати її назавжди. Де-юре означає, що ми визнаємо, що [росіяни] забирають цю землю, і ми ніколи більше її не побачимо».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані російськими.

Щоб посадити Росію за стіл переговорів, спецпредставник президента Стів Віткофф може запропонувати Москві пряник у вигляді помʼякшення санкцій і, можливо, розморожування заарештованих активів, заявив високопосадовець.

Проте експерти стверджують, що це суперечитиме попереднім погрозам Трампа посилити фінансовий тиск на Москву — чого йому поки що не вдалося зробити.

Контекст

17 квітня в Парижі США надали союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між Росією та Україною , включаючи загальні умови припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню. Пропозиція загалом заморозить лінію фронту, при цьому більшість української території, яка зараз окупована Росією, фактично залишиться під контролем Москви, заявили джерела. Прагнення Києва вступити до НАТО також будуть зняті з порядку денного.

За даними Bloomberg , США готові визнати російський контроль над українським півостровом Крим у рамках ширшої мирної угоди між Москвою та Києвом.

18 квітня в Білому домі Трамп виявив нетерпіння, заявивши, що, хоча він і сподівається, що обидві сторони погодяться на перехід до припинення вогню, США готові відступити, якщо відчують, що жодна зі сторін не буде прихильна до цього процесу.