Россия усиливает баллистический террор. В ее «Искандерах» – 50 иностранных элементов, в корейских аналогах – более 100. Почему не закрываются лазейки

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
11:11 хвилин
Баллистические ракеты, которыми Россия за последние недели убила людей в Кривом Роге, Сумах и Харькове, обладают десятками западных компонентов. Как и почему не работают санкции?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
За первые две недели апреля Россия усилила террор баллистическими ракетами по гражданским городам. Удары по Кривому Рогу 4 апреля и по центру Сум 13 апреля унесли жизни 56 человек, почти 200 получили ранения. Утром 18 апреля три ракеты прилетели по Харькову – один погибший и 98 раненых.
Удары наносят, как правило, баллистическими ракетами «Искандер-М» российского производства или похожими на них корейскими KN23/24, сообщают в Главном управлении разведки.
Такие ракеты сложно сбить. Среди систем ПВО, которые на вооружении Украины, перехватывать их способны только Patriot и SAMP-T.
Ракеты, которыми РФ бьет по гражданским городам, имеют электронную начинку из десятков иностранных элементов, исследовал Forbes Ukraine.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.