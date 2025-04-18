Россия усиливает баллистический террор. В ее «Искандерах» – 50 иностранных элементов, в корейских аналогах – более 100. Почему не закрываются лазейки

Баллистические ракеты, которыми Россия за последние недели убила людей в Кривом Роге, Сумах и Харькове, обладают десятками западных компонентов. Как и почему не работают санкции?

За первые две недели апреля Россия усилила террор баллистическими ракетами по гражданским городам. Удары по Кривому Рогу 4 апреля и по центру Сум 13 апреля унесли жизни 56 человек, почти 200 получили ранения. Утром 18 апреля три ракеты прилетели по Харькову – один погибший и 98 раненых.

Удары наносят, как правило, баллистическими ракетами «Искандер-М» российского производства или похожими на них корейскими KN23/24, сообщают в Главном управлении разведки.

Такие ракеты сложно сбить. Среди систем ПВО, которые на вооружении Украины, перехватывать их способны только Patriot и SAMP-T.

Ракеты, которыми РФ бьет по гражданским городам, имеют электронную начинку из десятков иностранных элементов, исследовал Forbes Ukraine.