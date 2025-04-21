Україні в Парижі передали план припинення війни від Трампа. WSJ дізнався ключові вимоги

На зустрічі в Парижі 17 квітня американська делегація передала Україні конфіденційний документ із пропозиціями про врегулювання російсько-українського конфлікту. Про це 20 квітня пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Деталі

Документ передбачає припинення вогню за поточними лініями фронту, визнання Криму частиною Росії, виключення членства України в НАТО та створення нейтральної зони навколо Запорізької АЕС під можливим контролем США.

Однак деякі пункти плану не відповідають вимогам Росії, зокрема відсутнє визнання її права на контроль над чотирма окупованими регіонами України, хоча відведення російських військ із цих територій не вимагається.

США не пропонують скорочувати українську армію, не виступають проти західної військової допомоги Києву чи розміщення європейських військ в Україні.

Представник Держдепартаменту уточнив, що документ містить «можливі сценарії», які Київ має розглянути, а не ультимативні вимоги. Україна повинна надати відповідь цього тижня на зустрічі представників США, України та Європи в Лондоні.

Контекст

Раніше Трамп висловив надію, що Україна та Росія наступного тижня досягнуть угоди. «Це дозволить обом сторонам налагодити вигідну співпрацю з процвітаючими США та отримати значні прибутки».

17 квітня в Парижі американська делегація представила союзникам план мирного врегулювання між Росією та Україною, який передбачає загальні умови припинення бойових дій і послаблення санкцій проти Росії за умови тривалого перемир’я. Пропозиція фактично фіксує поточну лінію фронту, залишаючи більшу частину окупованих Росією українських територій під її контролем, повідомили джерела. Питання вступу України до НАТО також буде виключене з переговорів.

За інформацією Bloomberg, США готові визнати контроль Росії над Кримом у межах ширшої мирної угоди між Києвом і Москвою.

18 квітня у Білому домі Дональд Трамп висловив нетерпіння, зазначивши, що хоча він сподівається на згоду сторін щодо припинення вогню, США можуть вийти з процесу, якщо відчують відсутність готовності сторін до компромісу.