Росію не влаштовують переговори про мирну угоду з Україною від лінії зіткнення, хоча в цілому перелік пунктів мирного плану США може лягти в основу майбутніх домовленостей. Про це заявив на брифінгу президент РФ Володимир Путін 27 листопада за підсумками візиту до Киргизстану та саміту ОДКБ відповів на запитання журналістів, пише РБК. Що ще сказав очільник Кремля.

Головне

Путін заявив, що Москва не погоджується на переговори від лінії зіткнення. «Війська України, якщо підуть з зайнятих територій – тоді ми припинимо бойові дії, не підуть – добʼємося військовим шляхом», – сказав він.

Мирний план США поки що не перебуває на стадії проєкту – були тільки «питання для обговорення». Путін згадав початковий «план Трампа» з 28 пунктів, а не скорочену версію, узгоджені без Москви.

Американську делегацію в Москві чекають наступного тижня. Російську очолять Володимир Мединський і Юрій Ушаков, повідомив очільник Кремля.

Уряд розробляє пакет заходів у відповідь на випадок можливої конфіскації російських активів у Європі, заявив Путін.

Росія готова на папері зафіксувати відсутність планів нападу на Європу. «Якщо вони хочуть почути, що у нас немає агресивних планів щодо Європи – будь ласка, ми готові це зафіксувати», – заявив Путін.

Путін не очікував нових санкцій з боку США проти нафтових компаній Росії, оскільки, за його словами, «конфліктів між Москвою і Вашингтоном після саміту на Алясці не було».

Визнання суверенітету Росії над окупованими Кримом і Донбасом має бути предметом переговорів з американською стороною, вважає Путін. «Це один з ключових моментів […] Звичайно, ми хочемо в кінцевому підсумку домовитися з Україною, але це зараз просто практично неможливо, неможливо юридично», – заявив Путін. За його словами, міжнародне визнання має значення, тому що коли такі рішення визнані, «у разі порушення домовленостей, це буде нападом на Російську Федерацію з усіма відповідними заходами, що випливають з цього».

Контекст

23–24 листопада в Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України щодо запропонованого Вашингтоном плану припинення війни. Київ разом з європейськими партнерами вніс контрпропозиції, ключовим елементом яких стали безпекові гарантії за зразком статті 5 Північноатлантичного договору НАТО. За підсумками зустрічі сторони підготували «оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир»; робота над ним продовжується. Forbes Ukraine відстежував розвиток подій навколо цього плану.

25 листопада в Абу-Дабі українська делегація принципово погодилася з мирним планом, запропонованим адміністрацією президента Дональда Трампа; залишилися лише «незначні деталі», які ще треба узгодити. Про це повідомили CBS News, ABC News та Axios із посиланням на американських чиновників і джерела, обізнані з ходом переговорів.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Сполучені Штати досягли «суттєвого прогресу» в підготовці мирної угоди між Україною та Росією, однак ще є «кілька чутливих, але цілком вирішуваних моментів», які потребують фінального узгодження.

Дональд Трамп заявив, що направить своїх посланців до президентів Росії та України, щоб узгодити план мирного врегулювання війни. За словами Трампа, на зустріч з Путіним поїде спецпосланець президента США Стів Віткофф, до Зеленського – міністр армії Ден Дрісколл.