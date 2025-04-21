Путин заговорил о прямых переговорах с Украиной о прекращении ударов по гражданским объектам

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«Это требует разъяснения, это вопрос для основательного исследования, возможно, даже на двусторонней основе», – сказал Путин, которого цитирует «Интерфакс».

Глава Кремля добавил, что не исключает такой возможности, и продолжил: «Так что мы все это проанализируем и будем принимать соответствующие решения на будущее».

Путин сказал, что российская сторона «всегда с уважением относится к перемирию».

Спикер Путина Песков уточнил, что он имел в виду именно переговоры с Украиной.

Контекст

Путин в одностороннем порядке объявил о «пасхальном перемирии», которое должно было действовать с 18:00 по московскому времени 19 апреля до полуночи 21 апреля. Президент Владимир Зеленский принял предложение, а позже предложил отказаться от всех ударов по гражданской инфраструктуре на 30 дней с возможностью продления.

Накануне в Кремле заявили, что Путин не давал команды продолжать так называемое пасхальное перемирие, которого россияне и так не соблюдали.