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Путин заговорил о прямых переговорах с Украиной о прекращении ударов по гражданским объектам

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение украинской стороны о «ненанесении ударов по гражданским объектам» необходимо тщательно изучить.

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  • «Это требует разъяснения, это вопрос для основательного исследования, возможно, даже на двусторонней основе», – сказал Путин, которого цитирует «Интерфакс».
  • Глава Кремля добавил, что не исключает такой возможности, и продолжил: «Так что мы все это проанализируем и будем принимать соответствующие решения на будущее».
  • Путин сказал, что российская сторона «всегда с уважением относится к перемирию».
  • Спикер Путина Песков уточнил, что он имел в виду именно переговоры с Украиной.

Контекст

Путин в одностороннем порядке объявил о «пасхальном перемирии», которое должно было действовать с 18:00 по московскому времени 19 апреля до полуночи 21 апреля. Президент Владимир Зеленский принял предложение, а позже предложил отказаться от всех ударов по гражданской инфраструктуре на 30 дней с возможностью продления.

Накануне в Кремле заявили, что Путин не давал команды продолжать так называемое пасхальное перемирие, которого россияне и так не соблюдали.

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