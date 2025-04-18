Кремль заявил об окончании энергетического перемирия. В Офисе президента отреагировали

Украина считает началом энергетического перемирия 25 марта, сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в ответ на заявление спикера президента РФ Дмитрия Пескова о том, что РФ больше не соблюдает месячный мораторий на удары по энергообъектам. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» 18 апреля.

Ключевые факты

Украина считает началом энергетического перемирия 25 марта, когда Белый дом опубликовал соответствующие заявления, сказал Литвин в ответ на заявления представителя Кремля о якобы окончании месячного энергетического перемирия.

«Не знаю, с какого момента заявления Пескова что-то для кого значат. Мы считаем началом договоренности с американской стороной 25 марта, когда Белый дом опубликовал соответствующие заявления», – сказал Литвин журналистам 18 апреля.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе российских ударов по объектам энергетики во время Пасхи или после нее.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что якобы месяц моратория России на удары по энергетической инфраструктуре Украины прошел, но пока других указаний президента Владимира Путина не было, цитирует его «Интерфакс».

Контекст

Россия обстреливает украинскую энергетику с октября 2022 года. Украина смогла противопоставить этому регулярные дроновые удары по российской нефтяной отрасли в 2024-м.

США договорились с Украиной и Россией разработать меры по пресечению атак по энергетическим объектам по итогам переговоров, продолжавшихся 23–25 марта в Эр-Рияде, согласно заявлению Белого дома. Кто мог выиграть от энергетического перемирия – читайте в материале Forbes Ukraine.

После этого Россия нарушила договоренности, продолжив нанести удары по украинским объектам энергосистемы. В частности, 17 апреля Россия в очередной раз повредила энергообъект ДТЭК в Днепропетровской области.