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Путін заговорив про прямі переговори з Україною щодо припинення ударів по цивільних обʼєктах

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Президент РФ Володимир Путін заявив, що пропозицію української сторони щодо «ненанесення ударів по цивільних об’єктах» необхідно ретельно вивчити. Він не виключив, що для цього потрібні будуть прямі переговори з Україною.

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Деталі

  • «Це потребує роз’яснення, це питання для ґрунтовного дослідження, можливо, навіть на двосторонній основі», – сказав Путін, якого цитує «Інтерфакс».
  • Очільник Кремля додав, що не виключає такої можливості, і продовжив: «Тож ми все це проаналізуємо і прийматимемо відповідні рішення на майбутнє».
  • Путін сказав, що російська сторона «завжди з повагою ставиться до перемирʼя».
  • Речник Путіна Пєсков уточнив, що він мав на увазі саме переговори з Україною. 

Контекст

Путін в односторонньому порядку оголосив про «великоднє перемирʼя», яке мало діяти з 18:00 за московським часом 19 квітня до опівночі 21 квітня. Президент Володимир Зеленський прийняв пропозицію, а пізніше запропонував відмовитися від усіх ударів по цивільній інфраструктурі на 30 днів із можливістю продовження.

Напередодні у Кремлі заявили, що Путін не давав команди продовжувати так зване великоднє перемирʼя, якого росіяни й так не дотримувалися.

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