Путін заговорив про прямі переговори з Україною щодо припинення ударів по цивільних обʼєктах

Президент РФ Володимир Путін заявив, що пропозицію української сторони щодо «ненанесення ударів по цивільних об’єктах» необхідно ретельно вивчити. Він не виключив, що для цього потрібні будуть прямі переговори з Україною.

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«Це потребує роз’яснення, це питання для ґрунтовного дослідження, можливо, навіть на двосторонній основі», – сказав Путін, якого цитує «Інтерфакс».

Очільник Кремля додав, що не виключає такої можливості, і продовжив: «Тож ми все це проаналізуємо і прийматимемо відповідні рішення на майбутнє».

Путін сказав, що російська сторона «завжди з повагою ставиться до перемирʼя».

Речник Путіна Пєсков уточнив, що він мав на увазі саме переговори з Україною.

Контекст

Путін в односторонньому порядку оголосив про «великоднє перемирʼя», яке мало діяти з 18:00 за московським часом 19 квітня до опівночі 21 квітня. Президент Володимир Зеленський прийняв пропозицію, а пізніше запропонував відмовитися від усіх ударів по цивільній інфраструктурі на 30 днів із можливістю продовження.

Напередодні у Кремлі заявили, що Путін не давав команди продовжувати так зване великоднє перемирʼя, якого росіяни й так не дотримувалися.