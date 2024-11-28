ЕС и Украина подписали меморандум о макрофине на €18,1 млрд за счет замороженных активов РФ

Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 28 ноября. Речь идет о европейской части кредита на $50 млрд от G7, которая будет погашена за счет доходов от замороженных активов России.

Подробности

Данная сумма – часть пакета помощи от «Группы семи» на $50 млрд, обеспеченного доходами от российских активов, замороженных в рамках международных санкций.

Этот шаг не только поддерживает Украину, но и является важным прецедентом для привлечения РФ к ответственности за ее агрессию, подчеркнул Шмыгаль.

Контекст

14 июня на саммите G7 в Италии лидеры стран G7 договорились о предоставлении Украине около $50 млрд, что будет профинансировано за счет доходов от замороженных российских активов. Для обеспечения стабильного потока доходов по обслуживанию кредита США требовали от ЕС гарантий, что российские активы, большинство которых хранится в Европе, останутся замороженными.

Европейская комиссия предложила продление замораживающих эти активы санкций с текущего шестимесячного периода до 36 месяцев. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своим ветированием поддержки Украины со стороны ЕС, блокирует такое продление.

20 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложении оказать Украине макрофинансовую помощь (MFA) на сумму до €35 млрд на 2024–2025 годы.

9 октября Совет ЕС утвердил пакет макрофинансовой помощи Украине на €35 млрд, что является частью европейской части кредита на $50 млрд от G7. Средства будут доступны Украине уже в этом году, а кредит будет погашаться в течение 45 лет.