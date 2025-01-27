Украина готовится к переговорам о вступлении в ЕС. Какие 10 вызовов нас ожидают? Ключевое из анализа главного переговорщика Польши и группы украинско-польских аналитиков

Forbes Ukraine проанализировал аналитическое исследование «Дорожная карта польско-украинских переговоров в процессе вступления Украины в ЕС» и сформулировал 10 вызовов, которые придется преодолеть на пути к членству в Евросоюзе.

В 2024 году де-юре начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Фактические переговоры должны начаться с открытием шести переговорных кластеров.

Амбициозная цель Украины – открыть пять-шесть кластеров уже в 2025 году, заявил в ходе январского визита в Варшаву президент Владимир Зеленский. Ожидания Киева связаны, в частности, с председательством в Совете ЕС двух дружественных стран.

В первом полугодии 2025-го, во время председательства Польши в ЕС, Украина надеется открыть два-три переговорных кластера. Во втором, во время председательства Дании, – еще три.

Членство Украины в ЕС поможет Польше достичь двух фундаментальных ценностей – большей безопасности и большего процветания, пишет Ян Трущинский, главный переговорщик Польши на переговорах о вступлении в ЕС, которое состоялось в 2004 году.

«30 лет назад вступление Польши в ЕС отвечало геостратегическим и геоэкономическим интересам Германии, – считает он. – Сегодня аналогичные соображения должны определять позицию Польши по вступлению Украины».

Слова Кущинского – часть вступительного слова к 40-страничному аналитическому исследованию «Дорожная карта польско-украинских переговоров в процессе вступления Украины в ЕС», сделанному Фундацией Батория. Вместе с десятью украинскими и польскими исследователями Кущинский проанализировал вызовы и преимущества по каждому из шести переговорных кластеров.

Исследование есть в распоряжении Forbes Ukraine. Вот 10 ключевых вызовов Украины на пути в ЕС.

Вызовы кластера Fundamentals

Кластер Fundamentals – самый важный в переговорах. Он открывается первым и закрывается последним. Касается качества демократических институтов, верховенства права, прозрачности власти и государственных закупок. Успех в этом кластере гарантирует успех всех переговоров. Но есть не менее трех вызовов.

Влияние войны на реформы

В условиях войны невозможно обеспечить полную независимость многих институтов, а государство будет оставаться централизованным и милитаризированным. ЕС будет учитывать эти особенности в оценке прогресса Украины, но они будут создавать напряжение и могут использоваться противниками расширения Евросоюза.

«Балканский сценарий»

Негативный опыт Западных Балкан: отсутствие четкого временного горизонта и перспектив выгоды демотивирует политические элиты проводить реформы, особенно в области верховенства права.

Чтобы избежать этого сценария, нужна четкая перспектива выгод для Украины. Последовательное введение реформ должно сопровождаться последующим этапом интеграции с ЕС, чтобы украинское общество ощущало ее положительные последствия.

Нечеткость бенчмарков

По некоторым вопросам кластер Fundamentals не содержит четких законов, которые страна-кандидат должна ввести. ЕС же разрабатывает целевые показатели (benchmarks) для каждой страны. Часто они нечетко сформулированы – например, «видимый прогресс».

Нечеткость формулировок может привести к неоднозначной трактовке и политическому влиянию на реформы. С этой проблемой тоже сталкивались западнобалканские страны.

Вызовы кластера «Внутренний рынок»

Кластер фокусируется на экономической интеграции и функционировании четырех ключевых свобод внутреннего рынка ЕС: движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Преимуществом реализации кластера станет неограниченный доступ украинского экспорта на рынок ЕС, интеграция украинских производителей в цепи добавленной стоимости ЕС.

Однако есть по меньшей мере два вызова.

Новая дискуссия о доступе Украины к рынку ЕС

В июне 2025-го заканчивается действие автономных торговых преференций (АТП), введенных ЕС после начала полномасштабного вторжения. Они означали полную либерализацию торговли и беспошлинный доступ на рынки ЕС для всех украинских товаров.

По окончании действия АТП дискуссия о полноценном доступе Украины к единому рынку ЕС начнется заново.

Вызов – найти правильный баланс между открытием рынка украинской продукции и предоставлением производителям ЕС достаточного времени для адаптации.

Две проблемные свободы

Вызовом для Украины может стать принятие европейских правил в сфере финансовых услуг и обеспечение свободы движения капитала через национальные границы.

Наиболее чувствительным вопросом будет мобильность рабочей силы, в частности из-за демографических проблем.

После вступления в ЕС в 2004-м 6,6% населения Польши переехали в «старые страны – члены ЕС» в поисках лучшей работы. В случае Украины можно ожидать подобного или большего оттока рабочей силы после вступления в ЕС.

Кластер «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности»

Потенциально – самый конфликтный кластер в отношениях с Польшей. Есть три вызова.

Конкуренция

Украина – крупный конкурент для сельскохозяйственных производителей ЕС, особенно в отношении семян сои, подсолнечника, кукурузы, картофеля и капусты.

В то же время структуры сельского хозяйства Украины и Польши отличаются. В Украине 85% сельскохозяйственного производства приходится на сельхозкультуры, только 15% – на животноводство. В Польше – 49% на 51%. Рынок зерновых – единственная сфера конкуренции между украинскими и польскими производителями.

Участие Украины в совместной аграрной политике (САП) ЕС

Участие Украины в САП является одним из наиболее сложных вопросов переговоров. Стоимость вступления Украины в САП рассматривается как проблема из-за средств, необходимых для финансирования прямых выплат украинским фермерам и фондам развития сельских территорий в стране.

Согласно оценке Совета ЕС, при действующих правилах САП это может стоить Евросоюзу €96,5 млрд в течение семи лет, что приведет к сокращению субсидий для действующих членов ЕС на 20%.

Польша – в пятерке крупнейших бенефициаров САП, около 40% доходов польское сельское хозяйство получает из САП.

Участие Украины в САП может сократить финансирование Польши и снизить доходы польских фермеров. Так что вполне возможно, что у Украины не будет полного доступа к средствам САП какое-то время после вступления в ЕС – так же, как когда-то у Польши.

Сокращение финансирования Польши из Фонда сплоченности

Cohesion fund (Фонд сплоченности) оказывает поддержку государствам-членам с ВВП на душу населения ниже 90% от среднего показателя по ЕС.

ВВП Украины на душу населения – всего 23% от среднего показателя ЕС. Вступление Украины в ЕС может привести к сокращению финансирования политики сплоченности для Польши и потенциально превратить ее из нетто-бенефециара в нетто-донора.

Вызовы других кластеров

Основной вызов кластера «Зеленая повестка дня» – увеличение генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии в Украине. Цель ЕС – увеличить долю ВИЭ в потреблении энергии в ЕС – до 42,5% к 2030 году. Цель Украины – 27%. Но и менее амбициозной цели будет трудно достичь, поскольку накануне полномасштабного вторжения доля ВИЭ в украинском потреблении была менее 11%.

Вызов кластера «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие» – Украина должна будет контролировать восточную границу ЕС. Как в 2004 году польская, так и украинская таможенная служба после вступления в ЕС должна будет контролировать поток подделок, контрабанды и пиратства на территорию ЕС.

Наименее проблемный – последний кластер «Внешняя политика». Наиболее важные и совместимые взаимные интересы Польши и Украины лежат в сфере безопасности и обороны. Это исключает конкуренцию и открывает окно сотрудничества.

Исследование Фундации Батория реализовано при поддержке Open Society Foundations.

Над проектом работали Ян Трущинский (Europe Direct Polska, Конференция послов Польши, экс-уполномоченный правительства на переговорах по членству Польши в ЕС), Анна Акерманн (Центр экологических инициатив «Экодия»), Александра Булана (Украинский центр европейской политики), Мария Золкина (Деминициативы), Шимон Кардась (ECFR, Варшавский университет), Бартоломей Новак (Академия финансов и бизнеса Vitsula), Яна Охрименко (ЦЭС), Ян Стшелецкий, Марек Вонсинский (оба — Польский экономический институт), Дмитрий Шульга (Международный фонд «Возрождение»).