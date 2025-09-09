Forbes Digital підписка
Реформа таможни. Правительство вводит одноразовую аттестацию таможенников

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Правительство 9 сентября приняло новый порядок аттестации должностных лиц таможенных органов. Он должен стать ключевым механизмом для проверки профессиональной компетентности и добродетели сотрудников Государственной таможенной службы, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

  • Аттестация состоится однократно и будет включать три этапа: тестирование на знание Конституции, таможенного и антикоррупционного законодательства; тест на логику и работу с информацией; собеседование для оценки компетентности и добропорядочности.
  • Чтобы обеспечить прозрачность, все этапы аттестации будут сопровождаться непрерывной видео- и аудиофиксацией. Результаты тестов и собеседований будут публиковать на официальном сайте Гостаможслужбы.
  • Участие журналистов в процессе допускается при аккредитации и подписании обязательства о неразглашении данных.
  • Отказ от аттестации или ее неуспешное прохождение станет основанием для прекращения государственной службы. По замыслу правительства это позволит обновить кадровый состав таможни и устранить недобродельных работников.

Контекст

В июне Forbes сообщал, что Минфин представил план реформирования таможенной службы, который включает 42 шага до 2030 года. Общая стоимость реформы оценивается в $1,3 млрд. План разделен на восемь ключевых направлений: гармонизация с нормами ЕС, развитие ІТ и кибербезопасности, международное сотрудничество, взаимодействие с бизнесом, усиление антикоррупционных мер и правоохранительной деятельности, модернизация технической базы и укрепление институциональной способности.

Каждое направление содержит конкретные задачи, в общей сложности 42. Финансирование реформы предусматривает $438 млн из государственного бюджета, а остальное могут покрыть бюджетные средства или международные партнеры.

Наибольшие расходы запланированы на повышение зарплат таможенников до рыночного уровня ($435 млн) и цифровизацию процессов ($383 млн).

Согласно меморандуму с МВФ, Украина должна была избрать постоянного руководителя Государственной таможенной службы до конца июня 2025 года, однако своевременно сформировать конкурсную комиссию для отбора не удалось.

4 августа стартовал открытый конкурс на должность главы Гостаможслужбы.

