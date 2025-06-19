Министерство финансов разработало план реформы таможни на ближайшие пять лет. Среди основных задач – усиление правоохранительной функции, антикоррупционные меры, включая закупку полиграфов. Также на таможне должен появиться новый ІТ-отдел, сканеры для разного вида транспорта и портативные камеры таможенников. Подробный разбор изменений от Forbes Ukraine.

Министерство финансов завершило работу над планом реформы таможни, которая является частью «Национальной стратегии доходов» до 2030 года. В нем восемь разделов, описывающих технические изменения, антикоррупционные меры, сотрудничество с бизнесом и евроинтеграционные обязательства.

Документ есть в распоряжении Forbes Ukraine. Это не финальная версия плана, поскольку он находится на доработке в Кабмине. Его принятие ожидается в июле.