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Полиграф, новые сканеры и правоохранительные подразделения. Минфин разработал план реформы таможни до 2030 года. Что в нем?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

4 хв читання

митниця, реформи, план /коллаж Анастасия Савеленко

Минфин направил в Кабмин план комплексной реформы таможни. Что в нем? Фото коллаж Анастасия Савеленко

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Министерство финансов разработало план реформы таможни на ближайшие пять лет. Среди основных задач – усиление правоохранительной функции, антикоррупционные меры, включая закупку полиграфов. Также на таможне должен появиться новый ІТ-отдел, сканеры для разного вида транспорта и портативные камеры таможенников. Подробный разбор изменений от Forbes Ukraine.

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Министерство финансов завершило работу над планом реформы таможни, которая является частью «Национальной стратегии доходов» до 2030 года. В нем восемь разделов, описывающих технические изменения, антикоррупционные меры, сотрудничество с бизнесом и евроинтеграционные обязательства.

Документ есть в распоряжении Forbes Ukraine. Это не финальная версия плана, поскольку он находится на доработке в Кабмине. Его принятие ожидается в июле.

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