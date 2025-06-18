Министерство финансов подготовило план структурной реформы таможни. Он состоит из 42 шагов, которые правительство и парламент должны выполнить до 2030 года. По расчетам министерства, на изменения необходимо $1,3 млрд, говорится в документе, который есть в распоряжении Forbes Ukraine.

Ключевые факты

Документ поделен на восемь тематических блоков. Среди них – гармонизация с законодательством Европейского Союза, ІТ и кибербезопасность, развитие международного таможенного сотрудничества, сотрудничество с бизнесом, усиление правоохранительной функции, антикоррупционные меры, улучшение технических средств и институционального развития таможни.

Каждый из блоков поделен на конкретные шаги, которые должны быть выполнены правительством и парламентом. В общей сложности их 42. Для их имплементации, по расчетам министерства, необходимо $1,3 млрд. Из них $438 млн будут профинансированы за средства государственного бюджета, а остальные могут финансироваться как из бюджета, так и за счет международных партнеров.

Больше всего ресурса заложено на повышение заработных плат рабочим таможни до рыночного уровня – $435 млн, а на цифровизацию планируют потратить $383 млн.

Контекст

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил во время «Часа правительства» 6 июня, что Министерство финансов до 17 июня подаст план структурной комплексной реформы таможни в Кабинет Министров, согласно договоренности с Международным валютным фондом.

Реформа таможни нуждается в сотнях миллионов долларов, акцентировал премьер. Он добавил, что правительство ведет переговоры с американскими и европейскими партнерами по привлечению финансирования.

Согласно меморандуму с МВФ, Украина должна была назначить постоянного руководителя таможни до конца июня этого года, но властям не удалось вовремя сформировать конкурсную комиссию для отбора будущего руководителя.

Кабмин доработает разработанный план, принятие документа планируется в июле, сообщил собеседник, причастный к ходу событий.