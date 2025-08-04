Кабінет Міністрів 4 серпня розпочав відкритий конкурс на посаду очільника Державної митної служби. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
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Деталі
- До конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з питань антикорупції та митної політики.
Від України:
- Андрій Єрашов, керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
- Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України;
- Олег Тимків, директор з розвитку бізнесу аудиторської компанії «Моор Стівенс».
Від міжнародних партнерів:
- Арунас Адоменас, митний аташе Литви при ЄС, експерт із митної політики та міжнародного співробітництва;
- Девід Бернстайн, експерт із врядування та інституційних реформ;
- Куніо Мікурія, міжнародний експерт із митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.
Свириденко повідомила, що уряд затвердив середньостроковий план реформування митної служби, який є частиною Національної стратегії доходів до 2030 року.
Контекст
Згідно з меморандумом із МВФ, Україна мала обрати постійного керівника Державної митної служби до кінця червня 2025 року, проте своєчасно сформувати конкурсну комісію для відбору не вдалося.
У червні Forbes повідомляв, що Міністерство фінансів представило план реформування митної служби, який включає 42 кроки до 2030 року. Загальна вартість реформи оцінюється в $1,3 млрд. План поділений на вісім ключових напрямів: гармонізація з нормами ЄС, розвиток ІТ і кібербезпеки, міжнародна співпраця, взаємодія з бізнесом, посилення антикорупційних заходів і правоохоронної діяльності, модернізація технічної бази та зміцнення інституційної спроможності.
Кожен напрям містить конкретні завдання, загалом їх 42. Фінансування реформи передбачає $438 млн із державного бюджету, а решту можуть покрити бюджетні кошти або міжнародні партнери.
Найбільші витрати заплановані на підвищення зарплат митників до ринкового рівня ($435 млн) і цифровізацію процесів ($383 млн).
1 серпня прем’єр-міністр Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку підготувати проєкт рішення щодо створення конкурсної комісії для відбору очільника Державної митної служби.
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