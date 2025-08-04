Кабінет Міністрів 4 серпня розпочав відкритий конкурс на посаду очільника Державної митної служби. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Деталі

До конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з питань антикорупції та митної політики.

Від України:

Андрій Єрашов, керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);

Дмитро Олійник, голова Ради Федерації роботодавців України;

Олег Тимків, директор з розвитку бізнесу аудиторської компанії «Моор Стівенс».

Від міжнародних партнерів:

Арунас Адоменас, митний аташе Литви при ЄС, експерт із митної політики та міжнародного співробітництва;

Девід Бернстайн, експерт із врядування та інституційних реформ;

Куніо Мікурія, міжнародний експерт із митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Свириденко повідомила, що уряд затвердив середньостроковий план реформування митної служби, який є частиною Національної стратегії доходів до 2030 року.

Контекст

Згідно з меморандумом із МВФ, Україна мала обрати постійного керівника Державної митної служби до кінця червня 2025 року, проте своєчасно сформувати конкурсну комісію для відбору не вдалося.

У червні Forbes повідомляв, що Міністерство фінансів представило план реформування митної служби, який включає 42 кроки до 2030 року. Загальна вартість реформи оцінюється в $1,3 млрд. План поділений на вісім ключових напрямів: гармонізація з нормами ЄС, розвиток ІТ і кібербезпеки, міжнародна співпраця, взаємодія з бізнесом, посилення антикорупційних заходів і правоохоронної діяльності, модернізація технічної бази та зміцнення інституційної спроможності.

Кожен напрям містить конкретні завдання, загалом їх 42. Фінансування реформи передбачає $438 млн із державного бюджету, а решту можуть покрити бюджетні кошти або міжнародні партнери.

Найбільші витрати заплановані на підвищення зарплат митників до ринкового рівня ($435 млн) і цифровізацію процесів ($383 млн).

1 серпня прем’єр-міністр Юлія Свириденко доручила міністру фінансів Сергію Марченку підготувати проєкт рішення щодо створення конкурсної комісії для відбору очільника Державної митної служби.