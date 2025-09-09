Уряд 9 вересня ухвалив новий порядок атестації посадових осіб митних органів. Він має стати ключовим механізмом для перевірки професійної компетентності та доброчесності співробітників Державної митної служби, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Деталі

Атестація відбудеться одноразово та включатиме три етапи: тестування на знання Конституції, митного й антикорупційного законодавства; тест на логіку та роботу з інформацією; співбесіду для оцінки компетентності й доброчесності.

Щоб забезпечити прозорість, усі етапи атестації супроводжуватимуть безперервною відео- та аудіофіксацією. Результати тестів і співбесід публікуватимуть на офіційному сайті Держмитслужби.

Участь журналістів у процесі допускається за умови акредитації та підписання зобов’язання про нерозголошення даних.

Відмова від проходження атестації або її неуспішне складання стане підставою для припинення державної служби. За задумом уряду, це дозволить оновити кадровий склад митниці та усунути недоброчесних працівників.

Контекст

У червні Forbes повідомляв, що Мінфін представив план реформування митної служби, який включає 42 кроки до 2030 року. Загальна вартість реформи оцінюється в $1,3 млрд. План поділений на вісім ключових напрямів: гармонізація з нормами ЄС, розвиток ІТ і кібербезпеки, міжнародна співпраця, взаємодія з бізнесом, посилення антикорупційних заходів і правоохоронної діяльності, модернізація технічної бази та зміцнення інституційної спроможності.

Кожен напрям містить конкретні завдання, загалом їх 42. Фінансування реформи передбачає $438 млн із державного бюджету, а решту можуть покрити бюджетні кошти або міжнародні партнери.

Найбільші витрати заплановані на підвищення зарплат митників до ринкового рівня ($435 млн) і цифровізацію процесів ($383 млн).

Згідно з меморандумом із МВФ, Україна мала обрати постійного керівника Державної митної служби до кінця червня 2025 року, проте своєчасно сформувати конкурсну комісію для відбору не вдалося.

4 серпня стартував відкритий конкурс на посаду очільника Держмитслужби.