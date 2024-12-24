Roshen нарастил выручку на 15% в 2024 году за счет увеличения продаж на экспортных рынках

Кондитерская корпорация Roshen в 2024 году увеличила выручку на 15%, сообщил в письменном интервью Forbes исполнительный директор Александр Головащук. В 2023-м выручка компании составила 31,9 млрд грн.

Подробности

«Рост произошел в основном за счет интенсивного развития экспортных направлений. Например, в страны Центральной Европы», – написал Головащук.

В настоящее время доля экспорта в сбыте Roshen составляет 55%. «С 2022 года доля возросла на 8 п.п. Преимущественно рост произошел за счет весовых конфет и вафель», – сообщил исполнительный директор компании.

В топ-5 стран по объемам продаж продукции Roshen входят Польша, Румыния, Казахстан, Азербайджан, страны Ближнего Востока.

«В Украине с 2021 года примерно на 20% упало потребление кондитерской какаосодержащей продукции», – сообщил Головащук. Основные причины – миграция населения и подорожание какао-бобов, что привело к росту цен на конфеты и шоколадки.

Контекст

Roshen – производитель сладостей №1 в Украине и одна из самых крупных частных компаний. Ее владельцы – Петр Порошенко и Вячеслав Москалевский.

В отраслевом рейтинге Candy industry 2024 Roshen занимает 24-е место, три года назад был на 29-м. В 2023 году компания выпустила на рынок 43 новых продукта, за девять месяцев 2024-го – еще шесть. Всего в ассортименте компании 340 наименований сладостей.

В сети фирменных магазинов Roshen по состоянию на конец 2024 года 99 торговых точек.