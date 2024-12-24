Roshen наростив виторг на 15% у 2024 році за рахунок збільшення продажів на експортних ринках

Кондитерська корпорація Roshen у 2024 році збільшила виторг на 15%, повідомив у письмовому інтерв'ю Forbes виконавчий директор Олександр Головащук. У 2023-му виторг компанії становив 31,9 млрд грн.

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«Зростання відбулося в основному за рахунок інтенсивного розвитку експортних напрямків. Наприклад, до країн Центральної Європи», – написав Головащук.

Наразі частка експорту в збуті Roshen становить 55%. «З 2022 року частка зросла на 8 п.п. Переважно ріст відбувся за рахунок вагових цукерок і вафель», – повідомив виконавчий директор компанії.

До п’ятірки країн за обсягами продажів продукції Roshen входять Польща, Румунія, Казахстан, Азербайджан, країни Близького Сходу.

«В Україні з 2021 року приблизно на 20% впало споживання кондитерської какаовмісної продукції», – повідомив Головащук. Основні причини – міграція населення та подорожчання какао-бобів, що спричинило ріст цін на цукерки та шоколадки.

Контекст

Roshen – виробник солодощів №1 в Україні та одна з найбільших приватних компаній. Її власники – Петро Порошенко та Вʼячеслав Москалевський.

У галузевому рейтингу Candy industry 2024 Roshen посідає 24-те місце, три роки тому був на 29-му. У 2023 році компанія випустила на ринок 43 нові продукти, за дев’ять місяців 2024-го – ще шість. Всього в асортименті компанії 340 найменувань солодощів.

У мережі фірмових магазинів Roshen станом на кінець 2024 року 99 торгових точок.