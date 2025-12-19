Российские войска снова нанесли массированный удар по газодобывающему объекту группы Smart Energy в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба компании 19 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- Враг целенаправленно атаковал объект, применив более десятка дронов-камикадзе типа Shahed, сообщили в компании. В результате обстрела производственное оборудование получило серьезные повреждения, объем разрушений пока уточняется.
- В Smart Energy отметили, что обошлось без пострадавших. В то же время предприятие с начала года не работает из-за приостановления специального разрешения на добычу газа.
- В компании отмечают, что готовы оперативно начать восстановительные работы, однако это возможно только после принятия соответствующих решений властями по разблокированию лицензий.
- «Этот объект сегодня находится под двойным давлением: с одной стороны – российские удары, с другой – блокирование деятельности из-за несовершенных санкционных механизмов и необоснованных решений отдельных государственных чиновников», – заявили в Smart Energy.
- В компании заверили, что их цель – восстановить работу предприятия, укреплять энергетическую независимость Украины и обеспечивать потребителей газом украинской добычи.
Контекст
Трудности компании, в частности, обусловлены блокированием лицензий на газодобычу. В ноябре 2024 года Государственная служба геологии и недр во второй раз приостановила действие спецразрешений Smart Holding на добычу газа из-за санкций, введенных против ее бенефициаров – управляющих кипрскими трастами Smart Trust и Step Trust.
Впервые добыча была заблокирована в апреле 2023 года из-за санкций относительно Вадима Новинского как бенефициара компании, несмотря на то, что он передал активы в траст еще в декабре 2022-го.
В конце марта генеральный директор холдинга Иван Герасимович заявлял, что без восстановления газодобычи в ближайшее время группа компаний Smart Holding может быть вынуждена прекратить деятельность.
В 2023 году Владислав Колак предлагал тогдашней СЕО Smart Holding Юлии Кирьяновой купить газовую компанию Smart Energy за €50 млн. Это втрое меньше, чем €150 млн на счетах компании, поэтому предложение признали неприемлемым. Колак аргументировал цену тем, что холдинг «избавится от проблем» с бизнесом. По словам Ивана Герасимовича, в случае решения этих проблем Smart Energy могла бы стоить около $300 млн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.