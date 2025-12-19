Российские войска снова нанесли массированный удар по газодобывающему объекту группы Smart Energy в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба компании 19 декабря.

Детали

Враг целенаправленно атаковал объект, применив более десятка дронов-камикадзе типа Shahed, сообщили в компании. В результате обстрела производственное оборудование получило серьезные повреждения, объем разрушений пока уточняется.

В Smart Energy отметили, что обошлось без пострадавших. В то же время предприятие с начала года не работает из-за приостановления специального разрешения на добычу газа.

В компании отмечают, что готовы оперативно начать восстановительные работы, однако это возможно только после принятия соответствующих решений властями по разблокированию лицензий.

«Этот объект сегодня находится под двойным давлением: с одной стороны – российские удары, с другой – блокирование деятельности из-за несовершенных санкционных механизмов и необоснованных решений отдельных государственных чиновников», – заявили в Smart Energy.

В компании заверили, что их цель – восстановить работу предприятия, укреплять энергетическую независимость Украины и обеспечивать потребителей газом украинской добычи.

Контекст

Трудности компании, в частности, обусловлены блокированием лицензий на газодобычу. В ноябре 2024 года Государственная служба геологии и недр во второй раз приостановила действие спецразрешений Smart Holding на добычу газа из-за санкций, введенных против ее бенефициаров – управляющих кипрскими трастами Smart Trust и Step Trust.

Впервые добыча была заблокирована в апреле 2023 года из-за санкций относительно Вадима Новинского как бенефициара компании, несмотря на то, что он передал активы в траст еще в декабре 2022-го.

В конце марта генеральный директор холдинга Иван Герасимович заявлял, что без восстановления газодобычи в ближайшее время группа компаний Smart Holding может быть вынуждена прекратить деятельность.

В 2023 году Владислав Колак предлагал тогдашней СЕО Smart Holding Юлии Кирьяновой купить газовую компанию Smart Energy за €50 млн. Это втрое меньше, чем €150 млн на счетах компании, поэтому предложение признали неприемлемым. Колак аргументировал цену тем, что холдинг «избавится от проблем» с бизнесом. По словам Ивана Герасимовича, в случае решения этих проблем Smart Energy могла бы стоить около $300 млн.