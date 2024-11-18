Держгеонадра вдруге зупинила ліцензії Smart Energy

Державна служба геології та надр знову анулювала ліцензії газовидобувних компаній Smart Holding, свідчить наказ відомства від 15 листопада. Йдеться про дозволи на видобуток газу на трьох родовищах.

Ключові факти

Згідно із наказом, Держгеонадра зупинила дію низки спеціальних дозволів на користування надрами.

Йдеться про дозволи для ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» на видобуток природного газу на Свиридівському та Мехедiвсько-Голотовщинському родовищах у Полтавській області.

Було зупинено ліцензію і для ТОВ «Пром-Енерго Продукт» на видобуток газу на Васищівському родовищі у Харківській області.

Кінцевими бенефіціарами цих ТОВ є Алківіадус Константіна, Лукайду Афродіті, Софоклеус Харула, Іона Елена, Софоклеус Андреас, проти яких були введені санкції рішенням РНБО від 8 жовтня.

Надрокористувачі зобов’язані зупинити проведення робіт, передбачених спеціальними дозволами на користування надрами, на наданих їм в користування ділянках протягом 20 календарних днів.

Як наслідок, тільки протягом опалювального сезону, до березня 2024-го Україна втратить понад 60 млн кубометрів газу, які не будуть видобуті через зупинку ліцензій, каже CEO Smart Holding Іван Герасимович. Крім цього компанія зупинить заплановані інвестиції у 1,14 млрд грн у видобуток газу.

Контекст

Smart Energy має ліцензії на видобуток газу у Полтавський та Харківській областях. У 2021-му група видобула 390 млн кубометрів газу. У 2023-му результати у 2,6 раза гірші – 150 млн куб. м. Приватні компанії у 2023-му знизили видобуток на 14%, до 3,7 млрд кубометрів, за даними ExPro. Через падіння, РНБО у червні 2024-го послабила санкції проти Новинського, дозволивши його компаніям відновити видобуток. Вони простоювали з весни 2023 року.

Вадин Новинський – один з найбагатших українців зі статками в 1,2 млрд, за оцінкою американського Forbes у квітні 2024-го. 1 грудня 2022-го Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти Новинського, щоб захистити бізнес, він передав свої активи у кіпрські Smart Trust і Step Trust. У середині січня пресслужба Smart Holding повідомила, що ще в листопаді 2022-го активи були передані у траст.

Після того як Smart Holding довів, що Міністерство юстиції незаконно скасувало передачу активів Вадимом Новинським у траст, РНБО запровадило санкції проти керуючих цим трастом – пятьох громадян Кіпру. Які наслідки це матиме та до чого тут засновник мережі супермаркетів «Амстор» Володимир Вагоровський – читайте тут.