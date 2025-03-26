Групу компаній Smart Holding доведеться закрити, якщо держава не дозволить їй відновити видобуток газу протягом найближчих тижнів, заявив гендиректор Smart Holding Іван Герасимович в інтерв’ю журналістам Forbes Ukraine в ефірі « Business Breakfast із Володимиром Федоріним ».

Деталі

Державна служба геології та надр у листопаді 2024-го вдруге заблокувала ліцензії Smart Holding на видобуток газу через санкції проти її бенефіціарів – керуючих кіпрськими трастами Smart Trust і Step Trust. Перший раз видобуток заблокували у квітні 2023-го у зв’язку із санкціями проти Вадима Новинського як бенефіціара компанії, хоча він передав її в траст у грудні 2022-го.

До повномасштабної війни у Smart Holding працювало близько 4500 людей, нині – 1500, і всі вони можуть втратити роботу, якщо компанію закриють, наголошує Герасимович.

За три роки повномасштабної війни чистий дохід холдингу (виторг мінус ПДВ) впав з 8 до 3 млрд грн. При цьому в плюсі у 2024-му була лише газовидобувна Smart Energy, порівняно з п’ятьма іншими компаніями холдингу. Зокрема, за рахунок кількох місяців у 2024-му, коли компанія мала змогу видобувати газ.

Між двома блокуваннями видобутку в 2024 році компанія встигла видобути 96 млн кубометрів газу.

«Персональні санкції проти бенеціфіарів холдингу не мали б впливати на роботу підприємства, яке може видобувати газ для України в часи великого дефіциту через війну, і на долю тисяч працівників», – підкреслив Герасимович.

Контекст

Санкції проти колишнього росіянина і колишнього народного депутата від «ОПЗЖ» Вадима Новинського РНБО ввела у грудні 2022-го у зв’язку з тим, що він багато років спонсорував УПЦ Московського патріархату.

У 2024-му американський Forbes оцінював його стати у $1,2 млрд, що робило його одним із найбагатших українців. Щоб захистити бізнес від санкцій, Новинський передав свої активи у кіпрські Smart Trust і Step Trust.

Smart Holding має частки у понад 80 компаніях в Україні, мажоритарні – у понад 50. Серед найбільших активів холдингу такі компанії: Smart Energy (енергетика); Smart Urban Solutions (нерухомість і девелопмент); Smart Maritime Group (суднобудування); «Наваль Парк» (логістика); «Верес» і близько 20% акцій у HarvEast (агробізнес); 23.76% акцій в компанії Metinvest (ГМК).

Подробиці цієї історії читайте у статті «Санкційний рекордсмен. Smart Holding виграв суди у Мінʼюсту, але отримав нові санкції».