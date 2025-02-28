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Очередное предприятие из группы Smart Energy остановило газодобычу

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компания Enwell Energy, входящая в группу Smart Energy, связанную с Вадимом Новинским, прекратила добычу газа в Харьковской области из-за санкций против бенефициаров. Об этом сообщила пресс-служба Smart Energy.

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Подробности

  • В Smart Energy сообщили, что «из-за несовершенного государственного регулирования» в прифронтовой Харьковской области остановился газодобывающий объект «Пром-Энерго Продукт». Предприятие ежедневно добывало 30 000 кубометров газа и 1 т конденсата.
  • Это уже вторая остановка «Пром-Энерго Продукт», работающего на Васищевском месторождении, за последние два года. После первого перерыва производительность сократилась вдвое, отметили в компании.
  • До мая 2023 года объект обеспечивал 50 000–55 000 кубометров газа в сутки. После возобновления работы благодаря значительным усилиям команды удалось достичь добычи 25 000–30 000 кубометров, сообщила пресс-служба Smart Energy. В компании подчеркнули, что для сохранения предварительных результатов необходимо как можно быстрее восстановить добычу.
  • Это уже второй актив Smart Energy, прекративший работу: в январе остановилось представительство «Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед» в Полтавской области. По оценкам компании, вместе эти предприятия могли бы добыть 85,5 млн кубометров газа до конца года.

Контекст

Smart Energy владеет лицензиями на газодобычу в Харьковской и Полтавской областях. В 2021 году компания добыла 390 млн кубометров газа, а в 2023-м показатель упал в 2,6 раза – до 150 млн кубометров. По данным ExPro, частные компании в 2023 году сократили добычу на 14%, до 3,7 млрд кубометров. Поэтому в июне 2024-го СНБО ослабил санкции против Вадима Новинского, позволив его простаивающим с весны 2023-го предприятиям возобновить работу.

Вадим Новинский, по оценке американского Forbes в апреле 2024 года, имел состояние $1,2 млрд и входил в число самых богатых украинцев. 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский утвердил санкции СНБО против Новинского. Чтобы обезопасить бизнес, он передал активы в кипрские трасты Smart Trust и Step Trust. В январе Smart Holding заявил, что передача прошла еще в ноябре 2022-го.

После того как Smart Holding доказал незаконность отмены Минюстом передачи активов в траст, СНБО наложил санкции на пятерых граждан Кипра, управляющих этими трастами. О последствиях и связях с основателем «Амстора» Владимиром Вагоровским читайте по ссылке.

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