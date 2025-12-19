Російські війська знову завдали масованого удару по газовидобувному об’єкту групи Smart Energy в Харківській області. Про це повідомила пресслужба компанії 19 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- Ворог цілеспрямовано атакував об’єкт, застосувавши понад десяток дронів-камікадзе типу Shahed, повідомили у компанії. Внаслідок обстрілу виробниче обладнання зазнало серйозних пошкоджень, обсяг руйнувань наразі уточнюється.
- У Smart Energy зазначили, що обійшлося без постраждалих. Водночас підприємство з початку року не працює через призупинення спеціального дозволу на видобуток газу.
- У компанії наголошують, що готові оперативно розпочати відновлювальні роботи, однак це можливо лише після ухвалення відповідних рішень владою щодо розблокування ліцензій.
- «Цей об’єкт сьогодні перебуває під подвійним тиском: з одного боку – російські удари, з іншого – блокування діяльності через недосконалі санкційні механізми та необґрунтовані рішення окремих державних посадовців», – заявили в Smart Energy.
- У компанії запевнили, що їхня мета – відновити роботу підприємства, зміцнювати енергетичну незалежність України та забезпечувати споживачів газом українського видобутку.
Контекст
Труднощі компанії, зокрема, зумовлені блокуванням ліцензій на газовидобуток. У листопаді 2024 року Державна служба геології та надр вдруге призупинила дію спецдозволів Smart Holding на видобуток газу через санкції, запроваджені проти її бенефіціарів – керуючих кіпрськими трастами Smart Trust і Step Trust.
Вперше видобуток було заблоковано у квітні 2023 року через санкції щодо Вадима Новинського як бенефіціара компанії, попри те, що він передав активи в траст ще у грудні 2022 року.
Наприкінці березня генеральний директор холдингу Іван Герасимович заявляв, що без відновлення газовидобутку в найближчий час група компаній Smart Holding може бути змушена припинити діяльність.
У 2023 році Владислав Колак пропонував тодішній СЕО Smart Holding Юлії Кір’яновій купити газову компанію Smart Energy за €50 млн. Це утричі менше, ніж €150 млн на рахунках компанії, тому пропозицію визнали неприйнятною. Колак аргументував ціну тим, що холдинг «позбудеться проблем» із бізнесом. За словами Івана Герасимовича, у разі вирішення цих проблем Smart Energy могла б коштувати близько $300 млн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.