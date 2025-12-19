Російські війська знову завдали масованого удару по газовидобувному об’єкту групи Smart Energy в Харківській області. Про це повідомила пресслужба компанії 19 грудня.

Деталі

Ворог цілеспрямовано атакував об’єкт, застосувавши понад десяток дронів-камікадзе типу Shahed, повідомили у компанії. Внаслідок обстрілу виробниче обладнання зазнало серйозних пошкоджень, обсяг руйнувань наразі уточнюється.

У Smart Energy зазначили, що обійшлося без постраждалих. Водночас підприємство з початку року не працює через призупинення спеціального дозволу на видобуток газу.

У компанії наголошують, що готові оперативно розпочати відновлювальні роботи, однак це можливо лише після ухвалення відповідних рішень владою щодо розблокування ліцензій.

«Цей об’єкт сьогодні перебуває під подвійним тиском: з одного боку – російські удари, з іншого – блокування діяльності через недосконалі санкційні механізми та необґрунтовані рішення окремих державних посадовців», – заявили в Smart Energy.

У компанії запевнили, що їхня мета – відновити роботу підприємства, зміцнювати енергетичну незалежність України та забезпечувати споживачів газом українського видобутку.

Контекст

Труднощі компанії, зокрема, зумовлені блокуванням ліцензій на газовидобуток. У листопаді 2024 року Державна служба геології та надр вдруге призупинила дію спецдозволів Smart Holding на видобуток газу через санкції, запроваджені проти її бенефіціарів – керуючих кіпрськими трастами Smart Trust і Step Trust.

Вперше видобуток було заблоковано у квітні 2023 року через санкції щодо Вадима Новинського як бенефіціара компанії, попри те, що він передав активи в траст ще у грудні 2022 року.

Наприкінці березня генеральний директор холдингу Іван Герасимович заявляв, що без відновлення газовидобутку в найближчий час група компаній Smart Holding може бути змушена припинити діяльність.

У 2023 році Владислав Колак пропонував тодішній СЕО Smart Holding Юлії Кір’яновій купити газову компанію Smart Energy за €50 млн. Це утричі менше, ніж €150 млн на рахунках компанії, тому пропозицію визнали неприйнятною. Колак аргументував ціну тим, що холдинг «позбудеться проблем» із бізнесом. За словами Івана Герасимовича, у разі вирішення цих проблем Smart Energy могла б коштувати близько $300 млн.