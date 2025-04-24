«Непристойное предложение». Газовый бизнес Новинского предлагали выкупить за €50 млн

Руководство группы компаний Smart Holding в 2023 году получало предложение продать газовую компанию – Smart Energy – за €50 млн, сообщил нынешний генеральный директор холдинга Иван Герасимович в интервью ЭП .

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Предложение поступило тогдашней СЕО холдинга Юлии Кирьяновой от Владислав Колака. Чьи именно бизнес-интересы он представлял, не уточняется.

Сумма, которую Колак предлагал за Smart Energy, в три раза меньше €150 млн, которые тогда были на счетах компании, говорит Герасимович. Поэтому предложение окрестили «непристойным».

Заниженную цену Колак аргументировал тем, что так холдинг «избавится от проблем», связанных с газовой компанией, и останется «хотя бы» с €50 млн.

Если проблемы компании разрешатся, то ее можно будет оценивать в $300 млн, считает Герасимович.

Контекст

Проблемы компании связаны, в частности, с блокировкой лицензий на добычу газа. В ноябре 2024-го Государственная служба геологии и недр вторично заблокировала лицензии Smart Holding на добычу газа из-за санкций против ее бенефициаров – управляющих кипрскими трастами Smart Trust и Step Trust.

Первый раз добычу заблокировали в апреле 2023-го в связи с санкциями против Вадима Новинского как бенефициара компании, хотя он передал ее в траст в декабре 2022-го.

В конце марта Герасимович говорил, что группу компаний Smart Holding придется закрыть, если государство не позволит ей возобновить добычу газа в ближайшее время.